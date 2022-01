Del asesinato de Pancho Villa a su cercanía con Salinas de Gortari: cómo la familia de Emilio Lozoya se aproximó al poder en México

El ascenso de la familia Lozoya a lo largo de la historia (Fotoarte: Infobae México)

Emilio Ricardo Lozoya Austin es un ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte por las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

De ser hallado culpable, el ex funcionario público podría pasar hasta 35 años en la cárcel, pues los casos en los que se le relaciona son de sumo interés para la actual administración federal, ya que los desfalcos financieros en detrimento de la petrolera mexicana han sido señalados repetidamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como los más grandes ejemplos de corrupción durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La historia de Lozoya Austin, su cercanía al poder y su visión de “negocio” se puede explicar desde muchos ángulos; sin embargo, para entender ampliamente cómo es que un individuo como este se pudo relacionar tan naturalmente con las cúpulas más elevadas de la república, es necesario hacer una revisión histórica en el árbol genealógico del presunto delincuente.

Con un pasado relacionado con el homicidio de Pancho Villa hasta el periodo neoliberal de México, así ascendió la familia Lozoya en el poder (Foto: Twitter / @HistoriaPedro)

Emboscada y asesinato de Pancho Villa

Corría el año de 1923. Álvaro Obregón gobernaba México y se encontraba en un contexto bastante delicado, pues buscaba desesperadamente la legitimidad de su gobierno ante la óptica internacional, particularmente, ante Estados Unidos, por lo que perfilar a la república como un país democrático alejado del caudillismo era prioritario.

Los ánimos revolucionarios seguían en el aire y el último gran representante de la rebeldía de este suceso histórico seguía vivo: José Doroteo Arango Arámbula, también conocido como Pancho Villa. La sola existencia de este gran caudillo no era bien vista en el extranjero, pues el peso simbólico del duranguense eclipsaba cualquier intento por mostrar a México como un país que avanzaba en el Siglo XX.

Fue el 20 de julio de ese año cuando la familia Lozoya tiene su primera aparición en la vida pública del país, pues en la fecha señalada, en Hidalgo del Parral, Chihuahua, un grupo de gatilleros emboscó y asesinó a tiros al héroe de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con el historiador Pedro Salmerón, fue Melitón Lozoya, hermano del bisabuelo de Lozoya Austin, y su primo político Jesús Salas Barraza, los responsables de la contratación de los gatilleros que ultimaron a Villa.

Desarrollo en la élite militar del S. XX

El tío bisabuelo de Emilio Lozoya no fue el único que emprendió su desarrollo en la vida pública de la república, pues Jesús Lozoya Solís, abuelo del ahora preso en la Ciudad de México, egresó del Colegio Militar junto con Manuel de Gortari Carbajal, hermano de la madre de Carlos Salinas de Gortari, y Manuel Camacho López, padre de Manuel Camacho Solís.

Estas dos relaciones que formalizó al ser de la “misma antigüedad” en el Colegio Militar, fueron fundamentales para el ascenso de la familia Lozoya en las siguientes dos generaciones. Aunado a esto, el general Lozoya Solís realizó méritos propios para abrirse paso en la política nacional.

Salmerón Sanginés señaló que el abuelo de Emilio fue “protegido de Obregón y Calles”, además de que hizo una pequeña fortuna “en las mafias farmacéuticas”. También se desempeñó como senador suplente y gobernador provisional de 1955 a 1956 en Chihuahua.

Después se relacionó con Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos Salinas de Gortari y que durante el sexenio de Adolfo López Mateos fue titular de la Secretaría de Industria y Comercio, hoy Secretaría de Economía (SE).

Cercanía con Salinas de Gortari y Camacho Solís

El siguiente en la lista es Emilio Lozoya Thalmann, padre del ex director de Pemex, quien coincidió con Carlos Salinas de Gortari, ex presidente de México (1988-1994) y con Manuel Camacho Solís, ex regente del Distrito Federal (1988-1993) en la Escuela Nacional de Economía (ENE) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Lozoya Thalmann se desempeñó como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 1988 a 1993, para pasar a ser titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal de México, hoy Secretaría de Energía (Sener) de 1993 a 1994.

Este es el contexto en el que nació el legado de los Lozoya en México, el cual remite a una suerte de legado feudal en la política mexicana, el cual se consolidó con el arribo de Lozoya Austin a la carrera de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de derecho a la UNAM, ya que fue el primero de muchos escalones a los que tuvo acceso el ahora preso en el Reclusorio Norte.

