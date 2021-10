En dónde están las calles y colonias que ya tienen el nombre de AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no quiere que se erijan estatuas ni calles en su nombre (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó en su conferencia matutina del pasado viernes 10 de septiembre, que en su testamento ya dejó especificado que no quiere que se erijan estatuas ni que calles sean nombradas en su honor y enfatizó que ya no debe rendirse “culto” a la imagen de ningún dirigente político por lo que no se debe utilizar su nombre para nombrar escuelas u hospitales.

“En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente”, apuntó el tabasqueño.

Sin embargo, en al menos seis estados, ya hay calles y colonias que llevan el nombre del presidente mexicano. Algunas de las entidades federativas en donde se ha referenciado al mandatario son las siguientes: Tabasco, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

En Querétaro hay una estatua del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (Foto: Twitter/ @eledenmx)

En la Zona del Valle de México, las calles que llevan el nombre del tabasqueño se ubican en la alcaldía Xochimilco y en el municipio de Chimalhuacán. De acuerdo con diversos medios de circulación nacional, en Xochimilco se fundó la calle ‘López Obrador’ en el 2003 en honor a AMLO, quien entonces se desempeñó como jefe de gobierno del Distrito Federal.

En la alcaldía capitalina, la calle fue fundada por los habitantes como una forma de agradecimiento por los apoyos que dio a los residentes de la localidad. Por su parte, en Chimalhuacán hay una avenida que fue nombrada “Andrés Manuel López Obrador” por los habitantes de la zona, aunque se desconoce desde cuándo lleva ese odónimo.

En el municipio Arcelia, en Guerrero, existe una colonia con el nombre de AMLO y en Paraíso, Tabasco hay un callejón que adoptó el nombre del fundador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Además de estos sitios, en la comunidad de San Juan Bautista en Tuxtepec, Oaxaca, una pequeña calle de aproximadamente 200 metros recibió el odónimo de “López Obrador”.

Además de estas calles, en el estado de Veracruz no solo existe una calle con el nombre del tabasqueño, sino una colonia completa. En la ciudad de Coatzacoalcos la colonia se llama “Andrés Manuel López Obrador” y algunas de sus calles reciben los nombres de “Beatriz Gutiérrez Müller”, “Cuarta Transformación” y “Bienestar”, entre otros nombres alusivos al movimiento político encabezado por AMLO.

En la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, hay una colonia completa que rinde homenaje a AMLO y a su movimiento de transformación política (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, desde 2018 existe una estatua de cuerpo completo de AMLO en la comunidad de La Gotera en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro. Asimismo, existe una estatua de bronce esculpida por la Asociación de Músicos, Locutores y Artistas, quienes esperan que esta forme parte de las piezas artísticas del Palacio Nacional. Esta pieza lleva grabado el siguiente lema: “No más corrupción política, no al crimen organizado y sí al bienestar”.

También existe otro busto de AMLO que actualmente se encuentra resguardado en una bodega de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual fue realizada por el escultor Pedro Ramírez Ponzanelli, quien la utilizó para pagar sus impuestos en el año 2020.

Otros odónimos que hacen referencia a presidentes o políticos mexicanos son las calles Enrique Peña Nieto, Vicente Fox Quesada, Carlos Salinas de Gortari, Plutarco Elías Calles, Alfredo del Mazo, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón Hinojosa, Gustavo Díaz Ordaz, Manlio Fabio Beltrones, Guillermo Padrés, Cesar Duarte y Humberto Moreira, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: