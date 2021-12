Fernández Noroña se lanzó contra Lorenzo Córdova: “Tu desvergüenza es inconmensurable”

Fernández Noroña arremetió contra Lorenzo Córdova por “boicotear” la consulta para la revocación de mandato (Foto: Captura de pantalla)

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), arremetió contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, por “boicotear” la consulta para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que a través de su cuenta de Twitter, el presidente del órgano electoral consideró que la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, es una amenaza para la democracia en México.

En su mensaje, el funcionario sostuvo que las manifestaciones de defensa a las libertades de la sociedad son una pieza fundamental frente a los actos autoritarios del partido en el poder.

“Frente a las pulsiones autoritarias que amenazan a la democracia, la defensa de las libertades y valores que la sustentan por parte de la sociedad (académicos, periodistas, formadores de opinión, asociaciones civiles, organizaciones gremiales, etc.) es fundamental”

Córdova consideró que la denuncia interpuesta por Gutiérrez Luna es una amenaza para la democracia en México (Fotos: Twitter/ @Sergeluna)

Su declaración llamó la atención del diputado petista, quien aseguró que la “desvergüenza” del consejero presidente es inmensa, pues el órgano electoral se ha dedicado a ir en contra de la actual administración, boicoteando la consulta de revocación de mandato y atacando a la alianza respaldada por los mexicanos: Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PT.

“Tu desvergüenza es inconmensurable. Boicoteas las consultas, combates a un gobierno democráticamente elegido; atacas a la coalición respaldada por la mayoría del pueblo y usas el erario como tu caja chica. Deleznable tu actuar @lorenzocordovav. #traidoralademocracia”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios reprocharon las acciones del Instituto Electoral ante la consulta popular.

“Es muy triste que la Cámara retirara la demanda, ¿cómo se va a obtener justicia, mejores condiciones y a erradicar la corrupción solapando la impunidad?”, “Totalmente de acuerdo pero decirle sus verdades NO CAMBIA su actuar, amagar con juicio político y no llevarlo a cabo por falta de voluntad ó quién sabe qué...ya la verdad es que se les va perdiendo la confianza a ustedes también” y “Pero no manches Noroña ¿por qué retiraron la denuncia penal?”, fueron algunos de los comentarios.

La Cámara de Diputados retiró la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía contra seis consejeros del Instituto Electoral (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Denuncia contra consejeros del INE

Este martes 29 de diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados retiró la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía contra seis consejeros del Instituto Electoral que votaron a favor de posponer la revocación de mandato.

En un mensaje en redes sociales, la Cámara baja informó que tomará todas las acciones jurídicas a su alcance para que no continúen las indagaciones penales contra los funcionarios.

En la publicación, destacó su disposición de escuchar y atender todas las voces como una labor permanente e incluyente.

“La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del @INEMexico”, escribió.

El presidente celebró que Sergio Gutiérrez Luna desistiera de su demanda contra los consejeros del INE (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.Com)

Minutos antes de darse a conocer la noticia, el presidente López Obrador celebró en su conferencia de prensa matutina que Sergio Gutiérrez Luna desistiera de su demanda contra los consejeros del INE.

“No creo (que se afecte la autonomía del INE). Ya aceptó retirarla el legislador que presentó esta denuncia penal, que buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados (...) lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo considera excesivo, y dice ‘me retracto y ya no continúo’, y no va ratificarla, pero que bien que lo hizo”, declaró.

