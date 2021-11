Movimiento Ciudadano promueve Consulta Ciudadana sobre el Pacto Fiscal en Jalisco

Integrantes de Movimiento Ciudadano acudieron a participar en la consulta ciudadana que busca impulsar un nuevo pacto fiscal para Jalisco (Foto: Cortesía / Movimiento Ciudadano)

Integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) acudieron a participar en la consulta ciudadana de Jalisco que tiene como finalidad la revisión y reasignación de las aportaciones de la entidad a la federación, así como del presupuesto que recibe.

La consulta local se realizará durante cuatro fines de semana, iniciando el 27 y 28 de noviembre, y continuando los 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de diciembre. La idea es saber si las y los jaliscienses desean un nuevo reparto de presupuesto federalizado. Por ese motivo, la militancia del partido naranja insistió en la convocatoria de la Mesa Ciudadana de Análisis del Pacto Fiscal, “Nuevo Pacto: Equidad y Solidaridad Fiscal”.

A través de un comunicado oficial, MC insistió en el reconocimiento de la inequidad con la que Jalisco aporta al Estado, pero que en retribución, recibe muy poco para poder operar la entidad.

Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de MC en el Senado de la República, acudió a Jalisco, para promover un trato fiscal equitativo (Foto: Cortesía / MC)

“Las y los jaliscienses tienen derecho a discutir y analizar los pasos a seguir para que reciban un presupuesto más justo, ya que el actual no es equitativo: Jalisco fue el penúltimo estado en recibir recursos de participaciones federales, pese a ser la cuarta economía del país, de acuerdo con datos del Inegi”

A la consulta acudieron miembros distinguidos del partido, como Jorge Álvarez, coordinador de los diputados en San Lázaro; o Clemente Castañeda, líder de la bancada naranja en el Senado de la República.

“La consulta popular es uno de los ejercicios de participación ciudadana más importantes, como tan importante es la materia que se consulta: revisar el Pacto Fiscal es fundamental, hace 40 años que no se le mueve ni una coma. Jalisco es uno de los grandes contribuyentes a la economía nacional”, refirió Castañeda Hoeflich.

Enrique Alfaro ha solicitado, en repetidas ocasiones, hablar con AMLO para revisar el pacto fiscal (Foto: Fernando Carranza Garcia/ Cuartoscuro)

Por su cuenta, Álvarez Máynez aseguró que “Jalisco merecer ser escuchado, a votar para revisar el Pacto Fiscal”. Aunado a esto, retomó lo dicho por Enrique Alfaro, gobernador del estado por MC, quien refirió las estadísticas de aportación y retribución federal.

Y es que de acuerdo con las cifras oficiales, de cada 100 pesos del erario federal, Jalisco aporta ocho; sin embargo, el Estado le regresa únicamente dos pesos, por lo que se reduce la capacidad de gobernabilidad en una de las entidades más sustentables de México.

La diputada Mirza Flores, vicecoordinadora del partido naranja en la Cámara de Diputados, señaló que la economía de la entidad creció 31% en los últimos 10 años; sin embargo, las transferencias del gobierno han crecido un 23%, lo que señala un estado inequitativo en materia fiscal federalizada. Asimismo, agregó que en los últimos tres años se agudizó la falta de recursos.

Jorge Álvarez Máynez como coordinador y Mirza Flores Gómez promovieron la participación en la consulta (Foto: Cortesía / Movimeinto Ciudadano)

Asimismo, como parte de una argumentación promovida por MC en San Lázaro, las y los legisladores del partido presentaron cinco puntos, en los que delatan la presunta inequidad fiscal a la que está sometida la entidad.

1.- En materia educativa, la entidad recibió, de acuerdo con el PEF 2020, sólo 13,000 pesos por alumno, cuando en otras entidades reciben hasta 30,000 pesos.

2.- En materia de seguridad, Jalisco recibió en el PEF 2021 sólo 35 pesos por habitante del fondo de aportaciones para seguridad, cuando otras entidades recibieron más de siete veces lo de la entidad.

3.- Pese a la pandemia, durante 2021 Jalisco recibirá 2,490 pesos por habitante en materia de salud, pese a que en otras entidades recibieron más del doble: hasta 5,925 pesos.

4.- Disparidad en materia educativa: Jalisco subsidia 48% del gasto de la Universidad de Guadalajara, pero la Ciudad de México no aporta un solo peso a la UNAM.

Enrique Alfaro integró la Alianza Federalista (AF), donde exigía la revisión del pacto fiscal de Felipe Calderón (Foto: Twitter / @AFederalista)

5.- Disminución del apoyo a municipios. En el Fondo de Fomento Municipal, que representa el 0.50% del presupuesto de la federación, se repartió para los 2,469 municipios del país.

Cabe recordar que el pasado 5 de octubre, Alfaro Ramírez propuso realizar un nuevo pacto fiscal, con la intención de que las aportaciones que egresa el estado a la federación, así como los recursos que recibe de ésta, sean revisados para un intercambio económico más equitativo.

Ante este panorama, el jefe del ejecutivo local señaló que el reparto no es justo, ya que el beneficio que recibe el estado no es equitativo con el tamaño de su economía. Además, agregó, que “Jalisco tiene el 3º PIB per cápita más alto del país, pero es el penúltimo estado en recursos per cápita de la federación”.

Esta postura no es nueva, pues al igual que Alfaro, otros nueve gobernadores exigieron la renegociación del llamado Pacto Fiscal, por lo que se unieron en una agrupación denominada Alianza Federalista (AF); sin embargo, no tuvieron éxito, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nunca los recibió en su despacho.

