Como la Alianza Federalista: Enrique Alfaro propuso nuevo Pacto Fiscal Jalisco

Enrique Alfaro promoverá un nuevo pacto fiscal con la federación (Foto: Fernando Carranza Garcia/ Cuartoscuro)

La tarde de este martes 5 de octubre, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, propuso realizar un nuevo pacto fiscal, con la intención de que las aportaciones que egresa el estado a la federación, así como los recursos que recibe de ésta, sean revisados para un intercambio económico más equitativo.

En una conferencia de prensa, el gobernador mencionó que Jalisco es la cuarta economía más grande de México, pues aporta 8 de cada 100 pesos del erario nacional; no obstante, la federación le regresa solamente dos. Es decir, seis de los ocho pesos que aporta (tres cuartas partes) son dispersadas en las otras 31 entidades.

Ante este panorama, el jefe del ejecutivo local señaló que el reparto no es justo, ya que el beneficio que recibe el estado no es equitativo con el tamaño de su economía. “Además”, agregó, “Jalisco tiene el 3º PIB per cápita más alto del país, pero es el penúltimo estado en recursos per cápita de la federación”.

“Gracias al trabajo de los jaliscienses, la economía del estado creció 31% en los últimos 10 años, pero en el mismo periodo las transferencias del gobierno federal a Jalisco sólo han crecido 23 por ciento”

Jalisco recibe 35 pesos por habitante del fondo de aportaciones específico para seguridad. Hay Entidades Federativas que reciben más de siete veces esa cantidad. En temas de salud, el estado recibe 2,490 pesos para salud por habitante, mientras que en otras entidades se puede llegar a recibir hasta el doble.

En cuanto a la gobernabilidad local, Arlfaro Ramírez dijo que los recursos para los municipios son insuficientes ya que el Fondo de Fomento Municipal, sólo representa el 0.5 % de presupuesto total Federal para 2,469 municipios de los 32 estados. De tal modo que el financiamiento del gobierno requiere una nueva valoración entre la federación y el estado.

En consecuencia, el gobierno local de Alfaro propone a la administración de Andrés Manuel López Obrador que se revise el Pacto Fiscal actual para que la entidad cuente con mayores recursos que garanticen su gobernabilidad, sin que esto represente una afectación mayor a la federación.

Los planteamientos expresados por el gobernador recuerdan al planteamiento de la Alianza Federalista (AF), quien también exhigía que se revisara el Pacto Fiscal en 10 entidades gobernadas por los partidos de la llamada oposición a la 4T.

Cabe destacar que los “gobernadores rebeldes” iniciaron una campaña de desprestigio contra la administración de AMLO en 2020 a título de que su administración no estaba dispuesta a resolver el problema de la distribución de las aportaciones a la federación.

Los gobernadores miembros de la alianza extinta son: Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, de Nuevo León (Independiente); Miguel Riquelme, Coahuila (PRI); Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas (PAN); José Rosas Aispuro, Durango (PAN); Silvano Aureoles, Michoacán (PRD); Enrique Alfaro Ramírez, Jalisco (MC); José Ignacio Peralta, Colima (PRI); Diego Sinhué, Guanajuato (PAN); Javier Corral, Chihuahua (PAN); y Martín Orozco, Aguascalientes (PAN).

Durante ese periodo, Arturo Herrera, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que existirá una deliberación en relación con el pacto fiscal y enlistó un par de observaciones al respecto; sin embargo, AMLO señaló que las exigencias relacionadas al pacto fiscal tenían motivaciones político-electorales, por lo que dijo que se atenderán hasta después de las elecciones del 6 de junio.

De esta manera, se podría quedar abierta la posibilidad para que Enrique Alfaro pueda establecer un diálogo franco en el jefe del ejecutivo federal para que se puedan sentar las bases de una nueva renegociación en las aportaciones de Jalisco a la federación.

