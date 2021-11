Nuevo pacto fiscal: representantes de Jalisco denunciaron falta de presupuesto para operar con dignidad

Denunciaron falta de presupuesto para Jalisco (Foto: Archivo)

Este miércoles 24 de noviembre, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) al interior de la Cámara de Diputados condenó la inequidad con la que se le otorga el presupuesto federalizado a la entidad de Jalisco, esto porque el estado que gobierno Enrique Alfaro aporta ocho de cada 100 pesos del erario, pero sólo se le regresa dos.

La diputada Mirza Flores, vicecoordinadora del partido naranja al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, señaló que la economía de la entidad creció 31% en los últimos 10 años; sin embargo, las transferencias del gobierno han crecido un 23%, lo que señala un estado inequitativo en materia fiscal federalizada. Asimismo, agregó que en los últimos tres años se agudizó la falta de recursos.

Durante una conferencia de prensa, los legisladores de MC señalaron que el presupuesto a la entidad para 2022, aprobado por la mayoría legislativa, no es equitativo, ya que fue el penúltimo estado en recibir recursos de participaciones federales, pese a ser, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cuarta economía de la república.

Los diputados de MC esperan que se renegocie el pacto fiscal (Foto: Cortesía / Cámara de Diputados)

Para argumentar la asignación de recursos de manera inequitativa en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los diputados sostuvieron cinco puntos que delatan la falta de presupuesto para operar de manera óptima y poder garantizar derechos como la salud y la educación.

1.- En materia educativa, la entidad recibió, de acuerdo con el PEF 2020, sólo 13,000 pesos por alumno, cuando en otras entidades reciben hasta 30,000 pesos.

2.- En materia de seguridad, Jalisco recibió en el PEF 2021 solo 35 pesos por habitante del fondo de aportaciones para seguridad, cuando otras entidades recibieron más de siete veces lo de la entidad.

3.- Pese a la pandemia, durante 2021 Jalisco recibirá 2,490 pesos por habitante en materia de salud, pese a que en otras entidades recibieron más del doble, hasta 5,925 pesos.

Foto: Captura de pantalla de Twitter/@EnriqueAlfaroR

4.- Disparidad en materia educativa: Jalisco subsidia 48% del gasto de la Universidad de Guadalajara, pero la Ciudad de México no aporta un solo peso a la UNAM.

5.- Disminución del apoyo a municipios. En el Fondo de Fomento Municipal, que representa el 0.50% del presupuesto de la federación, se repartió para los 2,469 municipios del país.

La denuncia de esta falta de presupuesto para Jalisco y el recorte en diversos ramos, fue secundado por Mario Alberto Rodríguez, María Asención, Sergio Barrera, Elvia Yolanda Martínez Horacio Fernández, Leticia Chávez y Salvador Caro, todos integrantes de MC, que también es el mismo partido de Enrique Alfaro, gobernador de la entidad en cuestión.

Finalmente, los militantes del partido naranja cerraron filas a la par de Alfaro y secundaron la idea de establecer la consulta del Pacto Fiscal a realizarse en las siguientes semanas, en respuesta a la Mesa Ciudadana de Análisis del Pacto Fiscal.

Solicitan al ejecutivo federal que revise el pacto fiscal para renegociar las aportaciones de la entidad (Foto: Presidencia)

La creación de la propuesta “Nuevo Pacto: Equidad y Solidaridad Fiscal” tiene como finalidad discutir y analizar con los habitantes del estado, los pasos a seguir para lograr un presupuesto más justo, lo cual involucraría una renegociación con el gobierno federal respecto a las aportaciones.

Cabe recordar que el pasado 5 de octubre, Alfaro Ramírez propuso realizar un nuevo pacto fiscal, con la intención de que las aportaciones que egresa el estado a la federación, así como los recursos que recibe de ésta, sean revisados para un intercambio económico más equitativo.

Ante este panorama, el jefe del ejecutivo local señaló que el reparto no es justo, ya que el beneficio que recibe el estado no es equitativo con el tamaño de su economía. Además, agregó, que “Jalisco tiene el 3º PIB per cápita más alto del país, pero es el penúltimo estado en recursos per cápita de la federación”.

Esta postura no es nueva, pues al igual que Alfaro, otros nueve gobernadores exigieron la renegociación del llamado Pacto Fiscal. Por lo que se unieron en una agrupación denominada Alianza Federalista (AF); sin embargo, no tuvieron éxito, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nunca los recibió en su despacho.

