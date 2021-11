Por qué la posible llegada de Victoria Rodríguez a Banxico ha levantado críticas

Victoria Rodríguez Ceja es el nuevo perfil de AMLO para gobernadora del Banco de México (Banxico) (Foto: Cuartoscuro)

El martes 23 de noviembre, la óptica mediática se centró en la noticia sobre el nombramiento para gobernador del Banco de México (Banxico). Esto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retiró a Arturo Herrera como su perfil de cara al retiro de Alejandro Díaz de León el próximo 31 de diciembre.

La información salió a cuenta gotas por parte de diversos actores políticos; sin embargo, la confirmación tanto de Herrera Gutiérrez, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como de Ricardo Monreal, presidente de la Mesa de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, aclararon los rumores y confirmaron la reconsideración del jefe del ejecutivo federal.

“Arturo Herrera es un buen elemento, un hombre conocedor de la materia y es un hombre que me parece tiene conocimiento, pero es una decisión del Ejecutivo. Y no hay nombramiento es por eso que no hay materia”, refirió Monreal Ávila cuando informó que la terna fue retirada desde agosto.

Por su cuenta, el economista de la UAM explicó en su cuenta oficial de Twitter que tenía poco tiempo de haberse enterado, pero que fue el propio López Obrador quien le confirmó su decisión.

Actualmente, Arturo Herrera se dedica a la docencia en el Colegio de México (Foto: EFE / David Guzmán)

“Con relación a la información que se ha vertido el día de hoy, quisiera confirmar que efectivamente el presidente me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi nombramiento al frente del Banco de México”

En consecuencia, el presidente de México anunció durante la conferencia matutina de este miércoles 24 su nuevo prospecto para ser la figura máxima de Banxico. Desde la tribuna instalada en Palacio de Gobierno, AMLO anunció que se trata de una mujer: Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con lo que dijo el mandatario, parte de la iniciativa de escoger a Rodríguez es para promover la integración de las mujeres a puestos de alta jerarquía para incentivar la agenda de equidad de género en la república. Asimismo, reconoció el esfuerzo y capacidades de la funcionaria.

“Queremos que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos, que ha estado actuando muy bien con un desempeño ejemplar, es la encargada del manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar”

AMLO decidió retirar a Arturo Herrera del dictamen que lo perfilaba como gobernador del Banco de México (Foto: Presidencia)

López Obrador reiteró que gran parte de la estabilidad en las finanzas nacionales se debe a la capacidad resolutiva de la maestra en economía por parte del Colegio de México (Colmex).

“A ella se debe el que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional. Es una muy buena servidora pública, por primera vez va a estar encabezando el Banco de México por una mujer”

Sin embargo, algunas voces de la esfera pública ya desencadenaron una serie de críticas en relación al nuevo nombramiento. Éstas están divididas en la actitud misma del presidente en hacer cambios de último momento y otras que rescatan el gran perfil del doctor Herrera Gutiérrez.

El primero en lamentar la decisión del ejecutivo federal fue Gerardo Esquivel, subgobernador de Banxico, quien esperaba que el próximo responsable del banco central sea el ex colaborador del Banco Mundial (BM).

Victoria Rodríguez podría ser la primera mujer en gobernar el Banco de México (Foto: Archivo)

“Arturo es un extraordinario servidor público, un gran economista y una excelente persona. Lamento mucho que el país se haya perdido la oportunidad de contar con él en un puesto de tanta responsabilidad. Mucha suerte en lo que venga. Sé que habrá muchas oportunidades en el futuro”, escribió en redes sociales tras la confirmación de Herrera respecto a la decisión de AMLO.

Asimismo, la Cámara de Senadores se pone en un estado de premura ante la selección del nuevo perfil, pues una de las variables que se toma en cuenta para calificar la capacidad inversora en México ante el mundo, es el sano funcionamiento de sus órganos económicos y administrativos. En este caso, tener definido al gobernador del banco central resulta de suma importancia.

Sin embargo, cabe destacar que el proceso de ratificación favorece a López Obrador, pues la discusión parlamentaria que define la permanencia de Victoria Rodríguez en Banxico se realiza en el Senado de la República o en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde tiene amplia ventaja Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido promotor del gobierno de AMLO.

De este modo, el contexto y la premura en la que se realizará la ratificación de Rodríguez Ceja se podrían mostrar en contra del Estado mexicano; no obstante, la definición de esta sentencia se manifestará con el pasar de las siguientes semanas.

