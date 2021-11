Gerardo Esquivel lamentó que Arturo Herrera ya no será gobernador del Banco de México

El subgobernador del Banco de México lamentó que Arturo Herrera ya no será Gobernador del banco central (Foto: REUTERS/Gustavo Graf/File Photo)

Luego de que se hiciera oficial el anuncio de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, retiró la propuesta para que Arturo Herrera fuera gobernador del Banco de México (Banxico), en sustitución de Alejandro Díaz de León, cuyo periodo termina en diciembre próximo; comenzaron las reacciones.

Una de ellas fue la del subgobernador del Banxico, Gerardo Esquivel Hernández, quien lamentó el hecho, ya que -consideró- Herrera Gutiérrez es un extraordinario servidor público y gran economista.

A través de su cuenta de Twitter, escribió: “Arturo es un extraordinario servidor público, un gran economista y una excelente persona. Lamento mucho que el país se haya perdido la oportunidad de contar con él en un puesto de tanta responsabilidad. Mucha suerte en lo que venga. Sé que habrá muchas oportunidades en el futuro”, señaló al tiempo que retuiteó el mensaje del propio Arturo Herrera confirmando el retiro de su candidatura por el propio mandatario federal.

Por su parte, el subgobernador Jonathan Heath, retuiteó el mensaje de Gerardo Esquivel, así como el de Arturo Herrera.

Algunos analistas advirtieron que la incertidumbre provocada por el retiro de Arturo Herrera para ser la cabeza del Banco Central, además del decreto que declara como información de seguridad nacional la obra pública, aumentan los niveles de desconfianza en el país.

El martes, la Bolsa Mexicana de Valores reportó una caída del peso mexicano al depreciarse 1.17% , equivalente a 24.5 centavos, ante el dólar estadounidense, para cerrar en los 21.2275 pesos por dólar spot, su peor nivel desde el 8 de marzo, cuando alcanzó las 21.4430 unidades.

El anuncio de que Herrera Gutiérrez no llegaría al Banxico se sumó a otros elementos como el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro; el fortalecimiento de las expectativas del mercado de que la tasa de referencia de la Reserva Federal (Fed) comenzarán a subir el próximo año; la mayor aversión al riesgo por el deterioro de la pandemia en Europa así como el menor apetito por las monedas emergentes; los cuales formaron un cóctel para que la moneda mexicana se depreciara.

El sorpresivo retiro de la propuesta

Foto: REUTERS/Luisa González/Archivo

Los rumores sobre el retiro de la candidatura del que fue el segundo secretario de Hacienda en el gobierno de López Obrador, comenzaron desde muy temprano, con dos versiones periodísticas que revelaban el hecho, ocurrido el pasado mes de agosto.

La confirmación llegó horas más tarde, cuando el líder de la bancada de Morena (partido del Presidente) en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que fue el mandatario quien retiró el nombramiento, por lo que se ve obligado a promover otro perfil antes de que termine el 2021.

“Yo considero que el ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es un buen elemento. Un hombre conocedor de la materia y es un hombre que me parece tiene conocimiento, pero es una decisión del Ejecutivo. Y no hay nombramiento es por eso que no hay materia”, señaló.

El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó que fue el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien retiró el nombramiento, (Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

En redes sociales, destacó que el 31 de diciembre concluirá el mandato legal de Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, por lo que el Senado, en sus facultades exclusivas, ratificará la propuesta del Ejecutivo federal para cubrir el cargo. “Estaremos a tiempo para este proceso, sin sobresaltos y en consenso”, aseveró.

Momentos después, el propio Arturo Herrera confirmaba la noticia. “Con relación a la información que se ha vertido el día de hoy, quisiera confirmar que efectivamente el presidente me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi nombramiento al frente del Banco de México”, escribió en Twitter.

Sin embargo, hasta el momento no se ha publicado una versión oficial que fundamente los motivos del jefe del ejecutivo federal para retirar al ex titular de Hacienda de la gubernatura del Banco de México.

SEGUIR LEYENDO: