FGE detuvo a presuntos feminicidas de Mayra, policía municipal asesinada en SLP

(Foto: Twitter @FiscaliaSLP)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí capturó a los dos presuntos responsables del feminicidio de Mayra, policía municipal quien era compañera suya en la corporación del Estado.

El órgano informó que los imputados se les identificó como Misal “N”, de 43 años, y Riberto “N”, de 35 años de edad, quienes aún ejercían como elementos activos de la Policía Municipal.

Detalló que la captura se realizó en el fraccionamiento Puerta Real en Soledad de Graciano Sánchez y en la colonia El Sauzalito de San Luis Potosí. Posteriormente, se les trasladó al centro de reinserción social de La Pila, donde se llevará a cabo su audiencia inicial.

El cometido ocurrió en la noche del pasado 28 de septiembre, cuando Mayra Elizabeth fue asesinada a disparos a bordo de su vehículo mientras realizaba labores de vigilancia afuera de un inmueble en el Fraccionamiento San Ángel 2nda Sección.

Mayra fue asesinada el pasado 28 de septiembre mientras realizaba labores de vigilancia. (Foto: Código Rojo San Luis)

Las detonaciones fueron percatadas por las y los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades luego de hallar la unidad con diversos impactos de bala y a la joven de 33 años herida en su interior.

Al lugar arribaron elementos de la Policía de Investigación (PDI) quienes corroboraron que la fémina se encontraba sin signos vitales y con visibles lesiones producidas por proyectiles balísticos.

En tanto, la FGE anunció que en la zona de los hechos se hallaron varios casquillos de 9mm. Asimismo, confirmó que se trataba de una policía en activo de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de la Capital.

Dos días después, el 30 de septiembre, la Dirección General realizó un homenaje póstumo a la joven occisa.

“La Dirección General de Seguridad Pública Municipal expresa su más sentido pésame por la pérdida irreparable de la madre, amiga y compañera”.

(Foto: Captura de Pantalla / Facebook Código San Luis)

Por su parte, el Director General, Edgar Osvaldo Jiménez, también ofreció su pésame a las y los familiares de la oficial, a quien describió como una “mujer sobresaliente”. Además, se expresó impotente por la lamentable muerte que, dijo, fue producto de “órdenes estúpidas”.

“Con el coraje de las circunstancias de como suceden las cosas, es la impotencia de que los elementos no entiendan de cómo se deben hacer las cosas. Y eso provoca la pérdida de compañeros (...)

Estar frente a la familia de Mayra hoy es la vergüenza y la impotencia impotencia y el coraje de no tener el alcance de poder proteger a mis elementos de órdenes estúpidas (...) Hoy a la familia de Mayra, mi más sentido pésame. No debió terminar así, no debió pasar así.”, expresó ferviertemente.

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación, Fabiola Alanís Sámano, destacó que sólo uno de cada cuatro asesinatos de mujeres se investigaron como feminicidios.

Durante la inauguración del foro virtual “El Acceso a la Justicia de las Mujeres”, Fabiola señaló que, en 2019, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registraron un total de 3,840 asesinatos de mujeres, de los cuales únicamente 974 se investigaron como feminicidios.

Por lo anterior, añadió que por cada 10 casos de feminicidio se tienen dos sentencias condenatorias o si con mayor autocritica, por cada 100 asesinatos de mujeres se tienen cuatro sentencias condenatorias en contra de feminicidas.

