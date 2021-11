Roberto Palazuelos fue captado en una reunión con líderes del PRD en CDMX

Roberto Palazuelos fue captado junto al dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y el coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro (Foto: Twitter/@SGarciaSoto)

El actor y empresario Roberto Palazuelos aseguró que está preparado para ganar las elecciones del 2022, la tarde del pasado miércoles fue captado junto al dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, y el coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro en la Ciudad de México.

En una foto publicada por el periodista Salvador García Soto en redes sociales, se puede observar al “Diamante negro” sentado en un restaurante de la capital junto a los líderes perredistas, lo que abre la puerta a una posible candidatura de Palazuelos con el PRD, partido que podría ir en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los próximos comicios.

“Se reúne el empresario @robpalazuelos con @Jesus_ZambranoG dirigente nacional del @PRDMexico y con el coordinador parlamentario @LuisChazaroMX en la CDMX. Se tienden puentes rumbo a la Gubernatura del Estado en 2022. ¿Será que el diamante negro iría de candidato de la alianza?”

Se puede observar al “Diamante negro” sentado en un restaurante de la capital junto a los líderes perredistas (Foto: Twitter/@SGarciaSoto)

Cabe destacar que se trata de la segunda reunión en unas semanas con cabezas del Sol Azteca, en un contexto electoral, en donde se renovará, entre otras más, la gubernatura de Quintana Roo.

Y es que la mañana de este martes 3 de noviembre, Luis Cházaro presumió en sus redes sociales una reunión que sostuvo con Roberto Palazuelos.

“Me dio gusto saludar a mi amigo Roberto Palazuelos y explorar mejores escenarios para Quintana Roo #SomosPRD #VaPorMéxico #YaEsTiempo”, escribió el coordinador del grupo parlamentario del PRD en su red social sin dar más detalles.

Asimismo, en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula este jueves, el empresario declaró que la reunión no tiene que ver exclusivamente con el PRD, ya que “en el universo de las 6 elecciones que hay en el país, viene la Alianza va por México y se reparten las siglas para cada estado; cada partido tendrá 2 siglas y sigla quiere decir que ellos tendrán la mano para poner el candidato”.

Luis Cházaro presumió en sus redes sociales una reunión que sostuvo con Roberto Palazuelos (Foto: Twitter/@LuisChazaroMX)

“Es la segunda reunión (…) digamos que en este momento no hay nada para nadie. Cualquier actor político que te diga que ya tiene algo, no lo tiene porque todas las fuerzas políticas se encuentran dentro de sus fases internas, cada una tiene sus propias normas, fechas y estatutos. El que ya arrancó su procedimiento es Morena, eventualmente la mesa Va por México hará lo suyo y también Movimiento Ciudadano”, explicó.

Palazuelos indicó que con Movimiento Ciudadano (MC) ha tenido acercamientos “más fuertes desde el principio”, pues se reunió en un conocido café de Cancún con el dirigente estatal del partido naranja, José Luis Chanito Toledo, donde confirmó su aspiración para ser gobernador de Quintana Roo en 2022.

“Empecé platicando con otros diputados, otras gentes, hasta que llegué al jefe Dante (Delgado); me he sentado con todas las fuerzas políticas pero aún no hay nada para nadie”, agregó.

Palazuelos indicó que con Movimiento Ciudadano ha tenido acercamientos “más fuertes desde el principio” (Foto: Instagram / @robertopalazuelosbadeaux)

El actor declaró que se reunió con la mesa Va por México, donde le compartieron que “casi toda la gente de Morena trae puras encuestas patito compradas”, aunque en estas él esta 2 puntos abajo de Mara Lezama, con 80 y 78 puntos respectivamente. “Y eso que no me he movido”, bromeó.

“Esa es la gran realidad de las cosas. Morena ya no debería cantar tanta victoria, porque si estoy en la boleta va a ser difícil que ellos logren tener el estado”, aseveró.

Y concluyó: “Yo voy a ser el gobernador si estoy en la boleta, que no te quede la menor duda. Soy la persona más preparada para los problemas que enfrenta Quintana Roo en este momento”.

