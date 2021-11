La polémica opinión de Roberto Palazuelos sobre la infidelidad y soltería

Roberto Palazuelos es conocido como El Diamante Negro (Foto: captura de pantalla Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

La fama de Roberto Palazuelos no se debe únicamente a su trayectoria actoral o los múltiples hoteles que posee, sino que, a lo largo de las décadas ha sido recordado por su actitud de galán y rompe corazones.

No obstante, en esta ocasión, el actor decidió abrirse un poco más allá y platicar sobre cuál es su verdadera opinión respecto a la fidelidad o las implicaciones de ser soltero.

“Yo creo que la fidelidad es una cuestión de honestidad con uno mismo. O sea, cuando tú eres infiel, no le estás siendo infiel a la otra persona, sino te estás siendo infiel a ti mismo, así yo contesto toda la pregunta”, mencionó “El diamante negro” durante su participación en Netas Divinas.

el actor resalta por ser un rompe corazones (Foto: IG robertopalazuelosbadeaux)

En este sentido, ahondó que al momento de entablar una relación sentimental, si esa es sincera y profunda no deberían existir elementos externos que resultaran un problema para la pareja.

“Si estás en una relación y estás enamorado, pues no volteas a ningún lado, pero si no estás contento, siempre vas a voltear”, externó.

Consuelo Duval aprovechó el momento y le preguntó al empresario sobre aquellas personas que, en ocasiones, podrían llegar a irrumpir en la vida de alguien y atraer a otra persona que no está sentimentalmente disponible.

“De que te mueven el tapete, te mueven el tapete, pero también depende de qué tan grande es el amor”, sentenció Palazuelos.

Así, durante esta faceta romántica que mostró, el “Diamante negro” mencionó que por ese tipo de situaciones prefería no tener una relación romántica.

“Yo por eso soy soltero, para no tener amantes. Todo ese rollo de la infidelidad me da mucha flojera, yo por eso soy neta. Yo ahorita no tengo ni novia, ni amante”, señaló.

Cabe recordar que Roberto Palazuelos, se ha desarrollado, a lo largo de su carrera, en diversas áreas, como en la actuación, en la empresarial, en la política y el sector hotelero. El también abogado, es un hombre con gustos excéntricos, lo que ha llamado la atención de las personas.

El actor es un hombre exitoso, pues es licenciado en derecho y, además, en 2020 recibió un doctorado honoris causa, por parte del Colegio Internacional de Profesionista C&C, por sus aportes al campo de la actuación y dirección cinematográfica.

Para inicios de la década de los años 2000, Palazuelos apareció en el reality show Big Brother VIP (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

Palazuelos nació el 31 de enero de 1967, comenzó su carrera en el medio artístico en los años 80, apareciendo en papeles secundarios en telenovelas hechas por la televisora Televisa, de la cual, Emilio Azcárraga Jean es propietario.

Para inicios de la década de los años 2000, Palazuelos apareció en el reality show Big Brother VIP, en donde se mantuvo casi hasta el final, pues fue uno de los últimos expulsados. Fue ahí en donde su compañero de reality y también conductor y actor, Omar Chaparro, lo bautizó como El Diamante Negro.

En 2004, contrajo matrimonio con Yadira Garza, una mujer alejada del mundo del espectáculo, y con quien tenía varios años de relación antes de llegar al altar. En 2005, tuvieron a su primer y único Hijo, Roberto Palazuelos Jr.

Durante esa etapa de su vida, “El diamante negro” mantuvo el perfil bajo, pues nunca dio de qué hablar, ni daba a conocer demasiado su vida privada. Pero en 2017 se anunció su divorcio.

