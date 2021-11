“Morena no va a ganar”: Roberto Palazuelos aseguró que será gobernador de Quintana Roo

Roberto Palazuelos aseguró que está preparado para ganar las elecciones del 2022 (IG: robertopalazuelosbadeaux)

El actor y empresario Roberto Palazuelos aseguró que, después de 25 años de vivir en Quintana Roo, conoce las problemáticas mejor que nadie y tiene propuestas para dar soluciones, por lo que está preparado para ganar las elecciones del 2022.

En entrevista con Arturo Medina para Radio Fórmula Quintana Roo, el actor indicó que tiene la mano levantada para ser el próximo gobernador del estado, aunque aún no cuente con un partido político con quien lanzarse.

Sin embargo, reveló que varios partidos le han “guiñado el ojo”, como la alianza Va por México y Movimiento Ciudadano (MC), con quienes ha comenzado a reunirse en la Ciudad de México (CDMX).

“Tengo la mano levantada, hay un guiño de varios partidos, no nada más de Movimiento Ciudadano (…) Ya comencé mis platicas directamente con las dirigencias nacionales en la Ciudad de México, directamente con la gente allegada con el jefe Dante (Delgado Rannauro), y ahora ya estoy en pláticas directas con Dante”, comentó.

El empresario explicó que no tiene nada concreto con los partidos para ser su candidato, aunque sostuvo que ni siquiera el próximo abanderado o abanderada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tienen la gubernatura asegurada: “Nadie tiene nada, ni los candidatos morenistas. La moneda está en el aire y puede cambiar en cualquier momento”.

“Morena no va a ganar en Quintana Roo, ahí está San Luis Potosí, donde les pusieron una tranquiza durísima, Nuevo León y aquí Movimiento Ciudadano ya está arriba en las encuestas y todavía ni salgo a decir mis propuestas”

Palazuelos dijo que al no tener la elección ganada, los diversos partidos lo harían blanco de campañas negras contra su persona, ya que será el único candidato experto en los temas de Quintana Roo, “porque como ciudadano, los vengo sufriendo”.

Asimismo, se dijo confiado y preparado para administrar la entidad, pues además de su carrera como actor y empresario, tiene una formación académica que le permitirá “hacer un buen papel”.

Durante la charla, Roberto Palazuelos declaró que por sus años viviendo en el estado, conoce mejor de los temas que afectan a la entidad, como lo es el medio ambiente, turismo, pero sobre todo la inseguridad.

“Me preocupa mucho lo que está pasando en el estado, yo como muchos más me vine aquí hace 25 años huyendo de la violencia, me tocaron años muy bellos, pero últimamente he visto cómo se va descomponiendo todo en materia de seguridad (...) Una persona se me acercó y me dijo ‘por favor sea usted nuestro gobernador’, no es posible que ya no podamos estar tranquilos en el estado por la seguridad”, aseveró.

Cabe recordar que a mitad de octubre, el empresario y actor se reunió en un conocido café de Cancún con el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, José Luis Chanito Toledo, donde confirmó su aspiración para ser gobernador de Quintana Roo en 2022.

Al ser cuestionado por los medios locales sobre las próximas elecciones, Palazuelos no reveló si hubo algún tipo de acuerdo con el dirigente estatal, pues indicó que no caería en ningún acto de anticipado de campaña.

Mientras que la mañana de este martes 3 de noviembre, Luis Espinosa Cházaro, diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, presumió en sus redes sociales una reunión que sostuvo con Roberto Palazuelos.

“Me dio gusto saludar a mi amigo Roberto Palazuelos y explorar mejores escenarios para Quintana Roo #SomosPRD #VaPorMéxico #YaEsTiempo”, escribió Cházaro en su red social sin dar más detalles.

