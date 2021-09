“No se ha tenido un acercamiento con el actor Roberto Palazuelos”: Movimiento Ciudadano aclaró supuesta candidatura en Quintana Roo

Movimiento Ciudadano aclaró los pormenores sobre la supuesta candidatura de Roberto Palazuelos de cara a las elecciones de Quintana Roo (Foto: Instagram / @robertopalazuelosbadeaux)

Movimiento Ciudadano (MC) aclaró la verdad detrás de las declaraciones de Roberto Palazuelos respecto a su posible candidatura de cara a las elecciones gubernamentales en una de las principales entidades turísticas de México. A través de un comunicado oficial este domingo 5 de septiembre, el partido que dirige Clemente Castañeda aseguró que el partido aún no articula el proceso interno de selección y que no pueden incurrir en actos adelantados de campaña.

Todo comenzó cuando este viernes 3 de septiembre, el abogado Palazuelos anunció que se lanzaría por la gubernatura de Quintana Roo abanderado por MC, partido que acompañó a Enrique Alfaro y a Samuel García en sus campañas estatales de Jalisco y Nuevo León, respectivamente.

“Roberto Palazuelos ya es candidato de un partido político, joven, pero pujante e importante para ser gobernador de Quintana Roo”, aseguró Gustavo Adolfo Infante en un programa en vivo asegurando que tenía la primicia de la noticia y la comentaría junto con el supuesto candidato.

La coordinación nacional de Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que no ha habido acercamiento formal con el actor (Foto: Cortesía MC)

De manera inmediata, enlazó al también actor de telenovelas vía telefónica para preguntarle cómo se generó el contacto con el partido naranja y confirmar si esto es cierto.

“Efectivamente, así es. Todavía no se hace oficial. Se me acercaron varios partidos, no nada más Movimiento”, contestó el diamante negro.

Aseguró que sintió más empatía por MC, pues es un partido que no nada más postula políticos, sino ciudadanos. En cuanto a su plataforma política, Palazuelos Badeaux dijo que es necesario renovar la clase política en la entidad, promover sistemas ecológicos sustentables y reforzar la seguridad.

“Tengo 25 años viviendo en el estado, conozco sus problemáticas y conozco sus soluciones”

Roberto Palazuelos dijo que aún no es oficial, pero que será él quien busque la gubernatura de Quintana Roo por MC (Foto: @robertopalazuelosbadeaux / Instagram)

Al final de la llamada, Roberto Palazuelos reafirmó que su gestión establecerá una verdadera lucha contra el sargazo que ha azotado las costas de las principales playas turísticas de la entidad.

No obstante, la coordinación nacional de Movimiento Ciudadano, encabezada por Clemente Castañeda ya emitió una postura oficial ante las declaraciones de Roberto Palazuelos y especificó dos puntos:

1.- El proceso para elegir candidaturas en Quintana Roo aún no comienza. El Art. 43 de nuestros estatus establece que las convocatorias para la participación en los procesos de selección de las personas candidatas serán publicadas en la Gaceta Ciudadana, órgano de difusión de Movimiento Ciudadano, y difundidas en los medios de comunicación con anticipación a la fecha de registro oficial de candidaturas ante los órganos electorales competentes, conforme al principio de máxima publicidad: la cual aún no tiene fecha programada para su publicación.

Roberto Palazuelos aseguró que combatirá la presencia del sargazo en las playas de Quintana Roo (Foto: EFE / Cynthia Burgos)

2.- No hay ninguna candidatura definida en Quintana Roo. Antes, las personas afiliadas, simpatizantes, adherentes y ciudadanas, deberán cumplir con los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad establecidos de nuestros estatutos, así como en el Reglamento de Convenciones y Procesos Internos y las convocatorias, asimismo deberá de observarse la legislación electoral respectiva y los criterios y lineamientos en materia de paridad de género que emita el Instituto Nacional Electoral (INE).

Finalmente, el partido naranja aseguró que no se ha tenido acercamiento alguno con el abogado Palazuelos, pero no descartaron la posible inclusión del diamante negro.

“Movimiento Ciudadano reitera que no se ha tenido un acercamiento con el actor Roberto Palazuelos, sin embargo nuestro Movimiento es un espacio político abierto a la participación de todas las personas, las organizaciones y los movimientos sociales en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades”, se lee en el boletín emitido este domingo.

SEGUIR LEYENDO: