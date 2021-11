El desgarrador testimonio del papá de Marlen, fallecida en explosión de la colonia Pensil: “era mi única hija”

Su padre, Gabriel Santos, vive en la misma vecindad desde que nació (Foto: Guardia Nacional)

Se llamaba Marlen Santos y tenía 20 años de edad: la víctima mortal de la explosión registrada durante este sábado en la colonia Pensil Norte, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Ocurrió en la calle Tercera Cerrada de Lago Ammer. Su padre, Gabriel Santos, vive en la misma vecindad desde que nació. Esa mañana, su hija escuchó un ruido fuerte y le advirtió. Juntos salieron a la calle. Sin embargo, en el último momento ella regresó al inmueble.

En ese instante sucedió: una fuga en un cilindro de gas provocó una explosión, donde murió Marlen.

“Estábamos durmiendo y se escuchó un ruido que mi hija detectó y me avisó para que pudiera escuchar también el ruido. En ese momento le dije ‘vámonos para afuera porque no sé qué vaya a ser’. Yo venía en chanclas, ella venía atrás de mí, llegando a la esquina yo me percaté que no traía las llaves para la vecindad, así que le pedí que me pasara las llaves (...)

Gabriel remarcó al medio que el Gobierno de la Ciudad de México le dio los apoyos económicos necesarios para comprar el ataúd y realizar el velorio de su hija (Foto: Archivo)

“Ella me las entrega y me dice ‘ahí voy’. Y como no tenemos los servicios básicos, me imagino que ella entró a hacer alguna necesidad [en un baño compartido ubicado en la vecindad] y en ese lado fue donde se quedó”, narró el hombre de 50 años en entrevista con Excélsior.

Marlen estudió la secundaria y después una carrera técnica. Hasta antes de su muerte trabajaba como afanadora o personal de limpieza en establecimientos públicos. Este domingo pudo ser velada por familiares, vecinos y su padre, Gabriel.

“Nosotros no teníamos esos servicios, teníamos una parrillita donde cocinábamos cosas sencillas, y había un baño compartido”, dijo el papá de la víctima, asegurando que dentro de su vivienda no contaban con agua caliente ni baño.

El saldo de la tragedia fue de 12 personas lesionadas y una víctima mortal, su hija (Foto: Archivo)

“No sé si el tanque era del vecino de en medio, o del vecino de la orilla, porque nosotros no teníamos tanque de gas”

Gabriel remarcó al medio que el Gobierno de la Ciudad de México le dio los apoyos económicos necesarios para comprar el ataúd y realizar el velorio de su hija. “Estoy muy agradecido por todo el apoyo que me han dado los vecinos y también las autoridades, el alcalde y la jefa de gobierno, y los socorristas. Nos han dado apoyo médico y también psicológico”, mencionó.

Sin embargo, no será suficiente: él trabaja como obrero y su último salario quedó dentro del inmueble que se derrumbó tras la explosión.

Ahora sólo queda esperar que las autoridades capitalinas reconstruyan su casa y la de sus vecinos. El saldo de la tragedia fue de 12 personas lesionadas y una víctima mortal, su hija. Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo, reveló que uno de los heridos se encuentra en un estado de salud grave.

“Yo me quedé sin casa y sin hija y pues tengo que empezar de cero otra vez”, dijo el padre (Foto: Google Maps)

“No pudimos hacer nada, se le cayó la pared encima”, dijo entre lágrimas Gabriel Santos a Milenio

El cuerpo de la joven de 20 años de edad fue trasladado a bordo de una ambulancia al anfiteatro del Ministerio Público para realizarle la necropsia de ley y, después, el reconocimiento del cuerpo.

Testigos del accidente revelaron que ocho viviendas de 20 quedaron destrozadas, por lo que familias enteras se quedaron sin un techo donde vivir y dormir.

“Yo me quedé sin casa y sin hija y pues tengo que empezar de cero otra vez. Era una chica sencilla, honesta, alegre, divertida, le gustaba salir. Al convivir con sus amistades me avisaba: ‘Ahorita vengo, ya me voy a trabajar’, me decía”, dijo el padre en entrevista con Telediario.

“Fue una explosión de gas LP, había dos tanques que estaban ya picados y que justamente son el origen de este evento y de este terrible incidente”, informó la funcionaria ante Claudia Sheinbaum (Foto: Guardia Nacional)

“Es una sensación muy desagradable porque yo también pude estar ahí adentro”, declaró, agregando que todavía no puede asimilar la muerte de su única hija.

Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, reportó que la explosión en una vecindad de la colonia Pensil Norte fue causada por acumulación de gas en cilindros perforados.

“Fue una explosión de gas LP, había dos tanques que estaban ya picados y que justamente son el origen de este evento y de este terrible incidente”, informó la funcionaria ante Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

El colapso ocurrió alrededor de las 09:30 horas en una vecindad de la Tercera Cerrada de Lago Ammer esquina con Lago Ammer y cobró la vida de la mujer de 20 años de edad, mientras que 12 personas resultaron lesionadas. Dos de las afectadas son de gravedad y están hospitalizadas junto con tres más.

“Se les va a dar un apoyo económico el día de hoy, para que ellos puedan recibir este apoyo mensualmente hasta que no se reconstruyan todas las viviendas”, reiteró la jefa de gobierno (Foto: Guardia Nacional)

Tras un censo vecinal se detectó que 28 familias resultaron afectadas, tanto las de la vecindad como de domicilios aledaños. Todos serían apoyados, según los daños.

“Se les va a dar un apoyo económico el día de hoy, para que ellos puedan recibir este apoyo mensualmente hasta que no se reconstruyan todas las viviendas”, reiteró la jefa de gobierno.

Sheinbaum reconoció que los tanques vendidos en el Valle de México presentan daños que ponen en riesgo a la población, de ahí que resaltó la importancia del Gas Bienestar, programa impulsado por el gobierno federal que asegura el cambio de cilindro por uno en buen estado.

