“Bonita lavandería de dinero”: la lectura de Javier Lozano a la boda de Santiago Nieto

El panista criticó la boda del titular de UIF (Foto: Cuartoscuro/EFE)

Luego de darse a conocer la boda entre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, y la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, en Guatemala debido a amenazas por un posible narco atentado, las críticas no han cesado.

Uno de los más críticos fue el militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, quien aseveró que los funcionarios intentaron realizar una compromiso discreto, pero, dijo, “fue de lujo”; ya que presumiblemente contó con invitados VIP.

Sin embargo, se lanzó principalmente contra Paola Félix Díaz, ex titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, ya que durante la tarde del pasado sábado 6 de noviembre surgieron rumores sobre que había sido detenida en el país centroamericano cuando aterrizó en avión privado con USD 35,000 en su bolso.

Javier Lozano criticó el supuesto acto de corrupción de Lara Paola (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Por medio de su cuenta de Twitter, el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) tildó a Félix Díaz como una “irresponsable”, por haber decidido abordar un avión para asistir en una boda, en lugar de quedarse en el país a supervisar el evento de la Fórmula 1.

Incluso, tildó al presunto acto de la funcionaria como una “bonita lavandería de dinero”, ya que muchos medios de comunicación aseveraron que dicho dinero en efectivo era “un regalo” a Nieto y Humphrey; sin embargo, esa versión no tiene confirmación.

“Todo mal. Todo. Quisieron hacer una boda discreta y hoy ya sabemos que fue de lujo. Invitados VIP y una irresponsables @LaraPaola1 que, en lugar de estar atenta a la #Fórmula1, se larga en avión privado cargado de lana en efectivo a Guatemala. Bonita lavandería de dinero”, redactó el panista este domingo 7 de noviembre.

Santiago Nieto se casó en Guatemala (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Ante el escándalo que representó el presunto arresto de la ex funcionaria capitalina, ésta utilizó sus redes sociales para desmentir la información que difundió el columnista Dario Celis.

Aseguró que fue falso que haya sido detenida en Guatemala, así como que su vuelo haya sido pagado por un proveedor del Desfile de Día de Muertos; no obstante, indicó que pese a no haber “cometido ninguna actividad ilícita”, le presentó su renuncia a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor. No he cometido ninguna actividad ilícita, pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia”

La funcionaria pidió al columnista presentar las pruebas de su supuesto arresto (Foto: Twitter/@LaraPaola1)

Momentos después, mencionó directamente al periodista y le pidió que muestre las pruebas de sus dichos, le indicó que en caso de que no cuente con ella, se retracte. Aseguró que en caso de no pedir una disculpa, lo demandará por daño moral.

“.@dariocelise si tienes pruebas de que me detuvieron en Guatemala, preséntalas, si no, retráctate. Si no lo haces, te demandaré por daño moral”, redactó la ex titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

El mensaje fue respondido por Celis, él aseveró que sí cuenta con las pruebas de la información que compartió; sin embargo, le explicó que las entregará cuando él lo considere pertinente, aunque no explicó cuándo lo hará.

“Buenas tardes @LaraPaola1, en efecto tengo pruebas de lo que he dado a conocer. Le agradezco su autorización expresa para difundirlas cuando yo lo considere”, respondió el comunicador.

