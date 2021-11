AICM emitió recomendaciones a personas que viajarán a EEUU tras nuevos requisitos sanitarios

El aeropuerto puntualizó que todos los pasajeros internacionales mayores de 18 años que hayan completado su esquema de vacunación, deberán presentar un certificado de vacunación emitido por una entidad gubernamental y prueba de COVID-19 negativa, puede ser PCR o de antígenos, la cual, puede ser realizada máximo 72 horas antes de abordar el vuelo. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

En el contexto de que EEUU reabrirá la frontera terrestre el próximo 8 de noviembre a los turistas que estén completamente vacunados, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) dio a conocer una serie de recomendaciones para ingresar al país vecino.

En el comunicado, el aeropuerto puntualizó que todos los pasajeros internacionales mayores de 18 años que hayan completado su esquema de vacunación, deberán presentar un certificado de vacunación emitido por una entidad gubernamental y prueba de COVID-19 negativa, puede ser PCR o de antígenos, la cual, puede ser realizada máximo 72 horas antes de abordar el vuelo.

Asimismo, destacó que las vacunas aceptadas, son las autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS):

Esto significa que los mexicanos que hayan recibido biológicos como Sputnik V o la CansinoBio, no podrán visitar el país vecino.

Por otra parte, los pasajeros internacionales que no estén vacunados, deberán presentar una prueba negativa a COVID-19, realizada un día antes de abordar el vuelo. Además, se les pedirá que confirmen la veracidad de la información presentada mediante una declaración jurada.

Las autoridades del AICM, exhortaron consultar las páginas de internet de la Embajada de Estados Unidos en México y/o de los Centros para el control de la Prevención de Enfermedades de esa nación; así como a revisar de manera exhaustiva con sus aerolíneas los requisitos y condiciones de ingreso al país vecino.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional escribió en un comunicado: “Por primera vez desde marzo de 2020, los viajeros no ciudadanos podrán ingresar a EEUU a través de una frontera terrestre o una terminal de ferry por una razón no esencial (es decir, turismo), siempre que estén completamente vacunados y puedan presentar prueba del estado de vacunación contra el COVID-19.”

Por el momento, las autoridades no han explicado si hay excepciones a esa regla, como los menores de 12 años, en quienes no se recomienda la vacunación, o las personas que por motivos médicos no pueden recibir el suero. Sin embargo, sí avanzaron que próximamente ampliarán los pasos que deben cumplir los viajeros antes de entrar al país por vías terrestre o marítima.

Además, los Centros para el Control y Prevención de enfermedades recordaron que sólo podrán ingresar a territorio estadounidense aquellos viajeros que recibieron su esquema completo hace al menos 14 días.

Requisitos para ingresar a EEUU por las garitas terrestres o los puntos terrestres

1. Contar con el esquema completo de vacunación. El suero deberá ser uno de los aceptados por las autoridades estadounidenses.

2. El viajero debe tener la vacuna completa desde hace al menos 14 días.

3. Al entrar a EEUU, deberá aportar el certificado de vacunación, un documento que expide en línea la Secretaría de Salud del gobierno federal, a través del sitio web cv.covid.salud.gob.mx.

En esta acreditación todos los datos deben coincidir con la información que consta en el pasaporte, sin fallos ortográficos o erratas. Además deberá incluir el biológico que recibió el ciudadano, el número de dosis y las fechas en las que se aplicaron la inyección o inyecciones.

4. Deberá explicar verbalmente a las autoridades migratorias cuál es su estado de vacunación, así como el motivo de su viaje.

La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés) explicó que abrirán un total de 40 cruces terrestres. Sólo permanecerá cerrada la garita del Chaparral, en Baja California.

