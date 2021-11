EEUU reabrirá la frontera terrestre el 8 de noviembre: estos son los requisitos para los turistas mexicanos

Una familia mexicana en la garita peatonal de San Ysidro, en la ciudad de Tijuana, estado de Baja California (México). (Foto: EFE/ Joebeth Terriquez)

Ya es un hecho. El próximo 8 de noviembre, EEUU reabrirá la frontera terrestre con México y permitirá que los extranjeros completamente vacunados entren al país para hacer turismo.

Desde que irrumpió la pandemia de COVID-19, en marzo del 2020, las autoridades estadounidenses habían cerrado los cruces terrestres y marítimos para viajes no esenciales. Únicamente se permitía el acceso en casos excepcionales, como una situación de emergencia, por una cuestión de comercio legal o de salud pública.

Ahora, con el cambio de medidas, los turistas mexicanos podrán cruzar las garitas o subirse a un ferry para entrar al país vecino. Sin embargo, tendrán que cumplir dos requisitos importantes: contar con el esquema completo de la vacuna contra el COVID-19 y aportar un certificado de vacunación al momento de atravesar la frontera.

“Por primera vez desde marzo de 2020, los viajeros no ciudadanos podrán ingresar a EEUU a través de una frontera terrestre o una terminal de ferry por una razón no esencial (es decir, turismo), siempre que estén completamente vacunados y puedan presentar prueba del estado de vacunación contra el COVID-19”, escribió en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional.

Por el momento, las autoridades no han explicado si hay excepciones a esa regla, como los menores de 12 años -en los que no se recomienda la vacunación-, o las personas que por motivos médicos no pueden recibir el suero. Sin embargo, sí avanzaron que próximamente ampliarán los pasos que deben cumplir los viajeros antes de entrar al país por vías terrestre o marítima.

Más allá de eso, sí es importante tener en cuenta que sólo se permitirá el acceso a los extranjeros que hayan recibido biológicos aprobados o autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) o por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos biológicos son:

* Pfizer.

* Moderna.

* Johnson & Johnson.

* AstraZeneca.

* Sinopharm.

* Covishield.

* Sinovac.

(Foto: Cuartoscuro)

Esto significa que los mexicanos que hayan recibido otros sueros, como la Sputnik V o la CansinoBio, no podrán visitar el país vecino.

Además, los Centros para el Control y Prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recuerdan que solo podrán ingresar a territorio estadounidense aquellos viajeros que recibieron su esquema completo hace al menos 14 días.

Así, los requisitos para entrar a EEUU por las garitas terrestres o los puntos terrestres son:

1. Contar con el esquema completo de vacunación. El suero deberá ser uno de los aceptados por las autoridades estadounidenses -mencionados arriba-.

2. El viajero debe tener la vacuna completa desde hace al menos 14 días.

3. Al entrar a EEUU, deberá aportar el certificado de vacunación, un documento que expide en línea la Secretaría de Salud del gobierno federal, a través del sitio web cv.covid.salud.gob.mx. En esta acreditación todos los datos deben coincidir con la información que consta en el pasaporte, sin fallos ortográficos o erratas. Además deberá incluir el biológico que recibió el ciudadano, el número de dosis y las fechas en las que se aplicaron la inyección o inyecciones.

4. Deberá explicar verbalmente a las autoridades migratorias cuál es su estado de vacunación, así como el motivo de su viaje.

A través de un comunicado, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés) explicó que abrirán un total de 40 cruces terrestres. Solo permanecerá cerrada la garita del Chaparral, en Baja California.

A los viajeros que crucen la frontera a partir del 8 de noviembre, les pidieron paciencia por los tiempos de espera previstos. Por último, recordaron que todavía no se exigirá estos requisitos para viajes esenciales, aunque esto cambiará para 2022.

“No se requerirá que las personas que realicen viajes esenciales estén vacunadas en este momento. Sin embargo, a partir de enero de 2022 todos los viajeros extranjeros entrantes que crucen puntos de destino terrestres de EEUU o terminales de ferry, ya sea por razones esenciales o no esenciales deben estar completamente vacunados contra el COVID-19 y proporcionar la prueba de vacunación relacionada”, apuntó el Departamento de Seguridad Nacional.

