Octavio Ocaña: así ocurrió la muerte de “Benito” según la versión oficial de la policía del Edomex

Esta mañana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió un comunicado en redes sociales para informar que avanzan las diligencias para esclarecer las causas por las cuales Octavio Ocaña, actor de 22 años que cobró fama por interpretar a Benito Rivers en la serie Vecinos, perdió la vida.

De acuerdo con el informe, Octavio recibió un disparo con un arma de fuego en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado a bordo de una camioneta hallada en la autopista Champa-Lenchería, a la altura de la colonia Prados Iztacala en el municipio de Atizapán de Zaragoza, el pasado 29 de octubre.

La Fiscalía recogió el testimonio de las dos personas que viajaban en la camioneta, quienes, señalaron que conocían al conductor desde hace varios años y en días recientes “habían estado con él consumiendo alcohol”, señala el comunicado.

De acuerdo con la Fiscalía, al transitar por las calles del municipio de Cuautitlán Izcalli, policías municipales habrían pedido al actor y a los otros dos pasajeros que se detuvieran. Sin embargo, el conductor no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido, lo que inició una persecución.

De acuerdo con el comunicado, el arma de fuego sería propiedad de Ocaña, misma que habría sacado de la guantera. Durante la persecución, el conductor habría perdido el control de la unidad y esta se impactó a un costado de la vía.

Hasta el momento, la Fiscalía niega que se trate de un intercambio de disparos. Además, adelantó que se continuarán con las investigaciones para esclarecer la forma en que el actor perdió la vida.

Por otra parte, al momento circulan distintas versiones sobre lo que podría haber ocurrido con el actor y, en redes sociales, algunos usuarios acusan a la policía mexiquense de haber sembrado el arma de la que habría salido el disparo que recibió Octavio: “No es la primera vez y tampoco será la última en la que la policía te siembra un arma para cambiar la versión de los hechos”, señalaron varios usuarios.

“Póngase al tiro Gober @alfredodelmazo porque anda circulando una foto con un arma en la mano cuando claramente se ve que no traía nada. La tira se le quiere sembrar al compa. Empiecen con sus policías y que haya justicia”, escribió al respecto Pedro César Carrizales mejor conocido como “El Mijis”, diputado de San Luis Potosí, al gobernador mexiquense Alfredo del Mazo.

Octavio Ocaña nació el siete de noviembre de 1998, en Villahermosa, Tabasco. Se ganó el cariño del público por su papel de “Benito Rivers”, aunque también participó en otras telenovelas y películas.

La vida de Octavio en televisión comenzó cuando acompañaba a sus hermanas gemelas, Bertha y Ana Leticia, a las grabaciones de En familia con Chabelo, en donde formaban parte de la sección Chiquillos y Chiquillas. Durante alguna de esas ocasiones, el pequeño niño pelirrojo fue descubierto por Eugenio Derbez.

Ahí, después de cautivar al comediante con su particular sentido del humor, recibió la invitación para participar en un casting: “Mis hermanas salín en un ‘sketch’ con Chabelo y yo las acompañaba, me llamaba la atención lo que hacían y fui ambicioso, me gustaba que tuvieran dinero y les comparan videojuegos y aparatos electrónicos”, contó en una entrevista con Los Ángeles Times.

“Me encontré a Eugenio y le dije: Tú eres el que sale como el Longe Moco, como fan, y lo imité y le llamó la atención. Le dije que quería ganar dinero y actuar, me llevó y me quedé”, recordó para el mismo medio de comunicación.

