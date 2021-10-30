Murió Octavio Ocaña, el entrañable “Benito” de la serie “Vecinos”

Octavio Ocaña inició su carrera desde pequeño (Foto: Instagram/@octavioocaa)

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Este sábado se informó del fallecimiento de Octavio Ocaña, mejor conocido por su papel “Benito Rivers” en la serie Vecinos de Televisa.

El canal de las estrellas confirmó el hecho a través de su Twitter y envió el pésame a los seres queridos del actor:

“Octavio Ocaña, conocido por interpretar a Benito Rivers en Vecinos, falleció ayer por la tarde. Nos unimos a la pena de los seres queridos y amigos del actor, a quienes enviamos nuestro más sincero pésame. Descanse en paz”, puede leerse desde la cuenta oficial.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez (@c4jimenez), el actor presuntamente estuvo dos días consecutivos en Villa Nicolás Romero con unos conocidos y fue “asesinado a tiros” el viernes pasado.

presuntamente el coche se impactó durante la persecución (Foto: c4jimenez)

Tras la noticia del fallecimiento de ”Benito”, usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar y se mostraron impactados con la noticia.

“Primero Javier Sahagún, y ahora Octavio Ocaña, duro golpe a la infancia de varios en esta semana, voces y gente con la que crecimos se ha ido, QEPD y que Dios le de paz a sus almas y mucha luz a sus familias”, “Cuántos crecimos viendo la serie , muchos vimos como desde niño fue creciendo como persona, como actor y como un ser humano increíble, desde pequeño llegó lejos y empezando desde niño Q.P.D. Octavio Ocaña, BENITO , mis condolencias a toda su familia”, fueron algunos mensajes de los internautas.

Diversas versiones de su muerte

Según algunos reportes policiales, el joven tripulaba una camioneta gris de la marca Jeep modelo Grand Cherokee con placas de circulación PWJ-213D, del estado de Morelos, en la zona de Tepojaco, cuando dos sujetos armados se le acercaron y trataron de despojarlo de la misma.

Los automovilistas que pasaban por la zona se percataron de los hechos e informaron de lo acontecido a las autoridades correspondientes.

El actor fue muy querido por su papel en Vecinos (Fotos: Instagram @nerea.gogo)

Sin embargo, los delincuentes presuntamente al darse cuenta que habían sido descubiertos habrían subido a la unidad obligaron al artista a conducir con rumbo a la autopista Champa-Lechería, por lo que dio inicio una persecución.

Al llegar a la altura del kilómetro 5 de la vialidad con dirección a Chamapa, se escuchó un disparo, posteriormente el vehículo salió del camino y terminó impactado contra un montículo de tierra.

Minutos después los uniformados se acercaron y aseguraron a dos de los tripulantes, mientras que el conductor, Octavio O., fue trasladado herido gravemente a un hospital, donde horas más tarde se informó de su muerte, aunque hasta ahora no han dado a conocer la causas de la misma.

El par de sujetos detenidos ya fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, así como un arma de fuego.

Asimismo, otros tuiteros denunciaron supuestas inconsistencias en las fotografías viralizadas en redes sociales donde presuntamente aparece con un arma en la mano, además compartieron imágenes previas donde Octavio se habría tocado la nariz con esa mano sin ningún objeto como posteriormente se habría señalado en algunas versiones.

“No es la primera vez y tampoco será la última en la que la policía te siembra un arma para cambiar la versión de los hechos”, señalaron varios usuarios.

“Póngase al tiro Gober @alfredodelmazo porque anda circulando una foto con un arma en la mano cuando claramente se ve que no traía nada. La tira se le quiere sembrar al compa. Empiecen con sus policías y que haya justicia”, escribió al respecto Pedro César Carrizales mejor conocido como “El Mijis”, diputado de San Luis Potosí, al gobernador mexiquense Alfredo del Mazo.

Las autoridades hasta el momento no han realizado declaraciones oficiales.

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