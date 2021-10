Elenco de “Vecinos” reaccionó a la muerte de Octavio Ocaña: “Vuela alto, Benito. Te vamos a extrañar.”

El actor mexicano falleció en extrañas circunstancias.

En las primeras horas de este sábado se reportó la muerte de Octavio Ocaña, conocido por su participación como “Benito” en la serie Vecinos, quien supuestamente habría fallecido luego de participar en una persecución policial y recibir algunos impactos de bala, en la tarde del viernes pasado.

En redes sociales, el elenco de la serie que le ganó fama ha lamentado el fallecimiento del actor de 22 años y han aprovechado para enviar sus condolencias a la familia de Octavio.

Es el caso de la actriz Mayrín Villanueva, quien escribió desde su cuenta de Twitter: “Frustración, dolor. No me puedo quitar esa cara de alegría. No llenó esa vida, tus carcajadas, bromas, esa energía en cada programa, tu genuino carisma y talento. Qué falta nos harás. Vuela Alto, Octavio. Un abrazo y todo mi amor para la familia”, se lee en el tuit.

FOTO: Instagram/@MayrinVillanew

Por su parte, Darío Ripoll, conocido por su papel de Luis SanRomán, también colgó un mensaje en sus redes sociales, en donde expresó la sorpresa que le ocasionó el fallecimiento de Octavio.

“Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo Octavio, con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años. Tengo rabia y dolor, no cabe duda de que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja. Vuela alto, mi Benito, te vamos a extrañar mucho”, se lee en el tuit.

Por su parte, Lalo España, escribió un breve mensaje: “Buen viaje”, escribió. Sin embargo, anteriormente escribió un mensaje con mayor extensión.

FOTO: Instagram/@darioripoll

“Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote”, fue el mensaje que compartió desde su Twitter.

Octavio Ocaña nació el siete de noviembre de 1998, en Villahermosa, Tabasco. Se ganó el cariño del público por su papel de “Benito Rivers”, aunque también participó en otras telenovelas y películas.

Al momento, hay distintas versiones extraoficiales sobre su muerte. Lo que se sabe es que Octavio murió este viernes en el municipio Cuautitlan Izcalli, ubicado en el Estado de México, por lesiones producidas por arma de fuego.

Foto: Instagram/@octavioocaa

El intérprete recibió un disparo durante un intento de asalto, según reportes policiales. El joven actor tripulaba una camioneta gris de la marca Jeep modelo Grand Cherokee con placas de circulación PWJ-213D, del estado de Morelos.

La información indica que Ocaña circulaba por la zona de Tepojaco cuando sujetos armados se le acercaron y trataron de despojarlo de su unidad. Los presuntos delincuentes al saberse descubiertos subieron a la camioneta y lo obligaron a conducir rumbo a la autopista Champa-Lechería, por lo que dio inicio a una persecución.

Otra versión fue la de los medios locales, en donde se señaló que la muerte del actor estaría relacionada con una persecución policíaca.

Jiménez compartió las presuntas imágenes del hecho. (Foto: Twitter)

La información establece que el joven, junto con dos personas más circulaban por la autopista Champa-Lechería con dirección al municipio de Atizapán cuando policías municipales les marcaron el alto pues al parecer viajaban en estado de ebriedad. En su intento por huir, chocaron el vehículo particular resultando lesionados el conductor (Octavio Ocaña) y uno de los pasajeros.

Por otra parte, en redes sociales el periodista Carlos Jiménez (@c4jimenez), compartió la versión de que el actor presuntamente estuvo dos días consecutivos en Villa Nicolás Romero con unos conocidos en estado de ebriedad.

Según imágenes del hecho, Octavio Ocaña sostenía el arma que le habría causado la muerte. “No es la primera vez y tampoco será la última en la que la policía te siembra un arma para cambiar la versión de los hechos”, señalaron varios usuarios.

