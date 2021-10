La vida de Octavio Ocaña en televisión: de ser descubierto por Eugenio Derbez a “Benito Rivers”

(Foto: TW @arthur1297a)

En las primeras horas de este sábado se reportó la muerte de Octavio Ocaña, actor conocido por su participación como “Benito” en la serie Vecinos, quien supuestamente habría fallecido luego de participar en una persecución policial y recibir algunos impactos de bala.

El lamentable suceso fue confirmado a través de la cuenta de Twitter de El canal de las estrellas, empresa que también utilizó su cuenta en la red social para enviar sus condolencias a los seres más queridos del actor.

“Octavio Ocaña, conocido por interpretar a Benito Rivers en Vecinos, falleció ayer por la tarde. Nos unimos a la pena de los seres queridos y amigos del actor, a quienes enviamos nuestro más sincero pésame. Descanse en paz”, puede leerse desde la cuenta oficial.

La vida de Octavio en televisión comenzó cuando acompañaba a sus hermanas gemelas, Bertha y Ana Leticia, a las grabaciones de En familia con Chabelo, en donde formaban parte de la sección Chiquillos y Chiquillas. Durante alguna de esas ocasiones, el pequeño niño pelirrojo fue descubierto por Eugenio Derbez.

Foto: Instagram/@octavioocaa

Ahí, después de cautivar al comediante con su particular sentido del humor, recibió la invitación para participar en un casting: “Mis hermanas salín en un ‘sketch’ con Chabelo y yo las acompañaba, me llamaba la atención lo que hacían y fui ambicioso, me gustaba que tuvieran dinero y les comparan videojuegos y aparatos electrónicos”, contó en una entrevista con Los Ángeles Times.

“Me encontré a Eugenio y le dije: Tú eres el que sale como el Longe Moco, como fan, y lo imité y le llamó la atención. Le dije que quería ganar dinero y actuar, me llevó y me quedé”, recordó para el mismo medio de comunicación.

Durante el casting, el niño pelirrojo convenció a César Bono, quien interpreta a Frankie Rivers en la comedia Vecinos, y al productor, Elías Solorio, de darle un papel en la comedia que apenas estaba proyectándose.

“César Bono y Solorio me contaron que para la última prueba ya me habían elegido, pero audicioné con dos niños más. A César se le acababa de morir un amigo que se llamaba Octavio, y él pidió que yo estuviera con él porque éramos narizones y le recordaba a su amigo”, recordó.

(Foto: IG @octavioovaa)

Con el paso de los años, el niño pelirrojo cuya frase era “No quiero ser actor” renunció a su papel en la serie y priorizó otras actividades en su vida, como los deportes. Al respecto, asegura: “En ese entonces yo no veía la gran oportunidad que era ser Benito, ahora doy gracias a Dios de estar en el programa, me di cuenta de que esto es lo mío y que es mi carrera”, expresó.

El actor regresó a la pantalla en últimas temporadas. Esta vez con su personaje adoptando la vida adulta. Además de tener un interés amoroso y estar comprometido para contraer matrimonio.

Ante la repentina noticia de su fallecimiento algunos actores del programa que le ganó fama, utilizaron sus redes sociales para despedirse. Por su parte, Lalo España escribió un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote”, fue el mensaje que compartió.

