Los mejores momentos de Benito Rivers, personaje de Octavio Ocaña en “Vecinos”

Octavio Ocaña interpretó a Benito Rivers desde su niñez a la adultez (Foto: Twitter/@Vecinosoficial)

Benito Rivers, interpretado por Octavio Ocaña, se convirtió en uno de los personajes más entrañables de Vecinos. Durante 11 temporadas, el actor dio momentos icónicos que quedaron sembrados en la historia de la televisión humorística en México.

“¡Yo no quiero ser actor!”, constantemente rezongaba Benito ante la presión que ejercían sus papás, quienes lo obligaban a orillarse a la profesión de su padre, el director cinematográfico Frankie Rivers. No obstante, el pequeño Benito no tenía grandes intereses en el arte de la actuación.

Así se pronunció la cuenta oficial de "Vecinos" en Twitter (Foto: Twitter/@Vecinosoficial)

Esta dinámica junto a sus papás, dejó momentos sublimes al ser forzado a participar en castings diversos. En uno de estos, Benito Rivers actuó con una botarga de torta para ser elegido en un comercial del producto. El desánimo del pequeño se debía a que su madre, Lorena Rivers, le había untado mayonesa en el pelo.

En otra ocasión, aún cuando Octavio era un niño, Benito fue obligado a personificar a La Chilindrina, personaje de El Chavo del Ocho. Una vez más, el hijo de los Rivers trató de convencer a sus padres de que no le gustaba actuar.

Benito Rivers como "La Chilindrina" (Foto: Captura de pantalla de YouTube/ Distrito Comedia)

“Sí te gusta. Además, ya no hagas berrinche”, dictó Frankie Rivers, a lo que Benito respondió con el famoso llorar de “La Chilindrina”, con el llanto y el movimiento de brazos que quedaron inmortalizados por María Antonieta de las Nieves.

Benito Rivers, actuado por Octavio Ocaña, también probó suerte en comerciales en inglés. No obstante, el resultado siguió siendo el mismo. “¿A esto le llamas actuar?, ¿sabes qué, niño? ¡Apestas!”, recriminó el director de anuncio publicitario, ante lo que, tiernamente, Benito declamó: “¿Qué pasó? Sé más cordial con el mexicano”.

Constantemente la serie Vecinos jugaba con referencias a personajes de la comedia mexicana y Benito era quien los personificaba. Durante las primeras temporadas se le vio personificar a Capulina hasta El Longe Moco, personaje del propio creador de la serie, Eugenio Derbez.

Octavio Ocaña personificando al icónico "Longe Moco" (Foto: Captura de pantalla de YouTube/ Distrito Comedia)

La situación cómica llegó hasta las nuevas temporadas. El running gag, como se conoce en inglés a los chistes recurrentes, fue visto durante las más recientes entregas de Vecinos, donde Benito seguía actuando en contra de su voluntad.

Ya siendo un adulto, Benito Rivers participó en dos castings para bioseries. Por una parte, buscó colarse en los créditos de la historia contada en televisión de Gloria Trevi, personificando a la propia cantante. En otro momento, se le ve con el pelo alborotado, lentes y un paso característico para estar en Luis Miguel, la serie.

Benito como "El Sol de México" (Foto: Captura de pantalla de YouTube/ Distrito Comedia)

En otras licencias creativas, Benito Rivers actuó como El Chapulín Colorado, creación de la pluma de Roberto Gómez Bolaños. Tras la decepción del desempeño actoral de su hijo, Frankie Rivers dictaminó: “Apunta la fecha, mujer. Hoy se acabó la carrera de Benito”, noticia que no hizo más que alegrar Benito.

No obstante, si existe una frase memorable de Benito Rivers fue aquella que trascendió la pantalla chica y se convirtió en un meme. “Claro, el rico siempre humillando al pobre”, dicta el meme, sin embargo esa cita textualmente nunca existió.

El momento se dio cuando Benito Rivers se personifica de Jorjais (Manuel Flaco Ibáñez). Éste le enseña las técnicas adecuadas para pedir limosna en la calle. Al poner lo aprendido en acción surge el momento que posteriormente se volvió un chiste digital.

El meme se hizo viral (Foto: Captura de pantalla de YouTube/ Zona 24-7)

Al recibir una sola moneda, Benito dice: “Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre”. Ante eso, la mujer se siente presionada y le pretende emitir un cheque: “Claro, después de humillarme con una monedita cree que me puede comprar con un cheque”.

Vecinos es una de las series más longevas de Televisa. Esta vio nacer la carrera de Octavio Ocaña, actor intérprete de Benito Rivers, quien lastimosamente perdió la vida durante una persecución policiaca.

