“Semejante cobardía”: Fernández Noroña respondió a Jorge Triana tras encontronazo en San Lázaro

La noche de este miércoles 27 de octubre el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, avivó la polémica con el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana Tena, y lo señaló de ser un hombre con “semejante cobardía”.

Por medio de su cuenta de Twitter, Fernández Noroña acusó al panista de estar concediendo entrevistas a diferentes medios de comunicación, en las cuales se encuentra asegurando que el petista le mentó la m*dre durante su confrontación en San Lázaro.

Lo anterior, motivó a Noroña a asegurar que él tiene vergüenza, ya que no tiene por qué andar “despertando conmiseración” en el miembro de la bancada blanquiazul.

“Hay un paniaguado eunuco y chillón que anda por los noticiarios llorando que le menté la madre. si tuviera poquita vergüenza, no sería tanto de andar despertando conmiseración con semejante cobardía”, redactó el legislador.

Noroña llamó "chillón" a Triana (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Minutos después, Triana respondió a los dichos de Noroña y se burló de los insultos que presuntamente “le recetó” el petista durante una entrevista en televisión. Asimismo, recordó que el apodo de “changoleón legislativo” no es nuevo, sino que proviene desde el 2019.

En aquella ocasión cuando el PAN utilizó tal calificativo para el legislador, él decidió responder que más que chango, él es chairo, por lo cual se autonombró “Chairo León”.

“El #ChangoleonLegislativo, iracundo, me recetó por @mileniotv, una batería de insultos. Orgulloso, dice que le gusta que le digan así, ya todos venimos de los simios y changos, y el león es el rey de la selva. Por él mismo se quitó lo león. En 2019 se autonombró el CHAIROLEÓN”, redactó Triana en su cuenta de Twitter.

Jorge Triana aseguró que Noroña le recetó insultos (Foto: Twitter/@JTrianaT)

Y es que conviene recordar que el conflicto inició durante la comparecencia de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante el pleno de la Cámara de Diputados, ambos políticos se encararon y, de acuerdo a las declaraciones del panista, Noroña amenazó a Triana con “partirle la m*adre”.

En la sesión, transmitida en vivo por el canal del Congreso, se captó el momento preciso cuando ambos se colocan de frente y comienzan a insultarse. Tan fuerte fue el careo que tanto Bartlett como las personas que se encontraban en la tribuna observaron unos momentos hasta que se separaron.

Debido a que sus micrófonos estaban desactivados, no se pudo saber con exactitud las palabras que intercambiaron, pero Triana, desde sus redes sociales, explicó el encontronazo y destacó que la amenaza nació debido a que Ñoroña le pidió no llamarlo por el nuevo apodo que la oposición le colocó: “Changoleón Legislativo”.

(Foto: Twitter/@JTrianaT)

En un tuit posterior, Triana, indicó que “no le tocó ni un pelo” porque sus golpes los “reserva para las mujeres”, pues sus comportamientos machistas y misóginos que ha demostrado en el pasado lo han llevado a ser denunciado por diputadas.

“Pues no, llegó muy bravo el #ChangoleonLegislativo, y ni un pelo me tocó… Es tan machista y misógino, que seguramente se reserva sus golpes para las mujeres. Un favor, ya no le digan #ChangoleonLegislativo, y ya NO le den RT a estos tuits, se enoja mucho el diputado”, aseveró.

Finalmente, el panista indicó que Fernández Noroña sufre “un posible problema de halitosis aguda”, ya que “le ruge el océano, a mares”, y él se percató de eso no sólo por la cercanía que tuvieron durante su confrontación, también porque el petista sigue sin usar cubrebocas a pesar de las recomendaciones de salud.

