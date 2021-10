“Changoleón legislativo”, el apodo que le dieron a Fernández Noroña en la Cámara de Diputados

Gerardo Fernández Noroña (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

“Changoleón legislativo”. Se trata del nuevo apodo del diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, en el Congreso mexicano. Su par del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Arturo Espadas, fue quien lo bautizó de esa manera, luego de que el primero llamara a su bancada “paniaguados”. Toda esa escena tuvo lugar en pleno debate de la Ley Federal de Ingresos, en la Cámara de Diputados.

Y es que Noroña Fernández arremetió contra los panistas y les exigió una disculpa, específicamente al diputado Espadas, para la legisladora Margarita García, contra quien se enfrentó a empujones la víspera. “Los paniaguados son hipócritas, ayer un diputado panista vino a golpear a la diputada Margarita y luego dice que él es agredido, los videos acreditan su absoluta cobardía y no han sido lo mínimamente decentes parea pedirle una disculpa a la diputada”, dijo en la tribuna.

Entonces fue que el panista contestó: “Ojalá que este asunto se lleve al Comité de Ética, que se revisen los videos, yo estoy aquí para dar la cara porque el acto cobarde que se dio debe ser sancionado, y nada más para decir a quien pone apodos, que igual le puedo decir que es un changoleón legislativo, a puñaladas iguales llorar es cobardía”.

Fernández Noroña continuó hablando desde la tribuna pero los panistas lo ignoraron pues se pusieron a tomarse fotos. “Esa la calaña de estos farsantes que según se toman selfies pero sus teléfonos ya ni batería tienen, no tiene moral, no tiene principios, no tienen nada”, les injuró el petista.

La Cámara de Diputados aprobó la Miscelánea Fiscal 2022 del presidente Andrés Manuel López Obrador con 274 votos a favor, 220 en contra y 0 abstenciones, por lo que ahora pasará al Senado de la República.

Fue la noche del 18 de octubre de 2022 cuando los diputados mexicanos aprobaron en lo general, por 260 votos a favor, 218 en contra y cero abstenciones, remitida por el jefe del Ejecutivo Federal el 8 de septiembre.

El dictamen con proyecto de decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

Y los empujones a los que hizo referencia Fernández Noroña ocurrieron durante el pasado 19 de octubre, cuando en la Cámara de Diputados se vivió un día complejo, pues por más de 18 horas se discutieron alrededor de 500 reservas de la Miscelánea Fiscal 2022. No obstante, no fue lo más llamativo de la jornada.

Además de los conflictos de Margarita Zavala contra la bancada morenista y el polémico legislador Gerardo Fernández Noroña, se vivió un momento muy tenso cuando se registró un conato de bronca entre las bancadas del PT, PAN y Morena debido al límite que establece la Reforma Fiscal para que las personas puedan deducir donaciones hechas a organizaciones civiles.

Este encontronazo se dio cuando los petistas y la bancada del partido guinda rodearon e intimidaron a Mariana Gómez del Campo, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), cuando subió a la tribuna a emitir su participación.

Los compañeros de bancada de Gómez del Campo también subieron para defenderla, y fue entonces cuando los empujones iniciaron entre gritos de “miedosos, miedosos”. En medio de la gresca, el legislador panista Elías Lixa fue levantado y azotado contra el piso por Manuel Alejandro Robles, de Morena.

En redes sociales, tras difundirse el apodo que se le dio a Fernández Noroña, algunos usuarios lamentaron la comparación señalando que, en todo caso, esta resultaba insultante pero para “Changoleón”, el personaje de vagabundo interpretado por Samuel González Quiroz en un programa del comediante Facundo.





