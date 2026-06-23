Así puedes preparar un pan de arándanos y chocolate bajo en calorías sin usar horno

Preparar un pan dulce y saludable en casa es posible sin necesidad de horno.
Esta receta de pan de arándanos y chocolate bajo en calorías es ideal para quienes buscan un postre práctico, rápido y sin azúcares añadidos. Se cocina en sartén y conserva la textura esponjosa y el sabor fresco de los arándanos.
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Ingredientes
- 1 taza de harina de avena o integral
- 1 huevo grande
- 1/2 taza de yogur natural sin azúcar
- 1/2 taza de arándanos frescos o congelados
- 40 g de chocolate sin azúcar (tableta o chispas)
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1/2 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de endulzante sin calorías (opcional)
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de aceite vegetal o de coco para engrasar la sartén
Elaboración
- Mezcla la harina, el polvo para hornear y la sal en un tazón grande.
- En otro recipiente, bate el huevo con el yogur y la vainilla hasta integrar.
- Incorpora los ingredientes líquidos a los secos y revuelve hasta obtener una masa homogénea.
- Añade los arándanos y el chocolate picado o en chispas. Mezcla con movimientos envolventes.
- Calienta una sartén antiadherente a fuego bajo y engrásala con el aceite.
- Vierte la masa en la sartén y tapa. Cocina a fuego muy bajo durante 20-25 minutos, revisando que no se queme.
- Voltea con ayuda de un plato y cocina por 5 minutos más, solo para sellar la parte superior.
- Deja enfriar ligeramente antes de cortar y servir.
Tips para hacer pan sin horno
- Usa sartén gruesa y antiadherente para evitar que se queme la base.
- Mantén el fuego lo más bajo posible y cocina tapado para que la cocción sea pareja.
- Voltea el pan usando un plato grande para evitar que se rompa.
Consejos para elegir chocolate sin azúcar
- Revisa que en la etiqueta diga “sin azúcar añadido” o “0 azúcares”.
- Prefiere chocolate con más de 70% de cacao para un sabor más intenso y menos calorías.
- Evita opciones con edulcorantes artificiales si buscas ingredientes más naturales.
Versión con horno
- Precalienta el horno a 180°C.
- Vierte la mezcla en un molde pequeño forrado con papel encerado.
- Hornea 25-30 minutos o hasta que al insertar un palillo, salga limpio.
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Cómo almacenar
- Guarda el pan en un recipiente hermético en refrigeración por hasta 3 días.
- Puedes congelar rebanadas envueltas en plástico y después en una bolsa sellada hasta por 1 mes.
Calorías aproximadas por porción
Cada porción aporta alrededor de 140-160 calorías, dependiendo del tipo de chocolate y yogur utilizado.
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