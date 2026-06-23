México

Así puedes preparar un pan de arándanos y chocolate bajo en calorías sin usar horno

Este postre permite que las personas puedan disfrutar del sabor sin afectar su salud

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Pan dulce de arándanos y chocolate rebanado en tabla de madera junto a tazones con arándanos, chocolate en barra, yogur y harina de avena en frascos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar un pan dulce y saludable en casa es posible sin necesidad de horno.

Esta receta de pan de arándanos y chocolate bajo en calorías es ideal para quienes buscan un postre práctico, rápido y sin azúcares añadidos. Se cocina en sartén y conserva la textura esponjosa y el sabor fresco de los arándanos.

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Ingredientes

  • 1 taza de harina de avena o integral
  • 1 huevo grande
  • 1/2 taza de yogur natural sin azúcar
  • 1/2 taza de arándanos frescos o congelados
  • 40 g de chocolate sin azúcar (tableta o chispas)
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1/2 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de endulzante sin calorías (opcional)
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de aceite vegetal o de coco para engrasar la sartén

Elaboración

  1. Mezcla la harina, el polvo para hornear y la sal en un tazón grande.
  2. En otro recipiente, bate el huevo con el yogur y la vainilla hasta integrar.
  3. Incorpora los ingredientes líquidos a los secos y revuelve hasta obtener una masa homogénea.
  4. Añade los arándanos y el chocolate picado o en chispas. Mezcla con movimientos envolventes.
  5. Calienta una sartén antiadherente a fuego bajo y engrásala con el aceite.
  6. Vierte la masa en la sartén y tapa. Cocina a fuego muy bajo durante 20-25 minutos, revisando que no se queme.
  7. Voltea con ayuda de un plato y cocina por 5 minutos más, solo para sellar la parte superior.
  8. Deja enfriar ligeramente antes de cortar y servir.

Tips para hacer pan sin horno

  • Usa sartén gruesa y antiadherente para evitar que se queme la base.
  • Mantén el fuego lo más bajo posible y cocina tapado para que la cocción sea pareja.
  • Voltea el pan usando un plato grande para evitar que se rompa.

Consejos para elegir chocolate sin azúcar

  • Revisa que en la etiqueta diga “sin azúcar añadido” o “0 azúcares”.
  • Prefiere chocolate con más de 70% de cacao para un sabor más intenso y menos calorías.
  • Evita opciones con edulcorantes artificiales si buscas ingredientes más naturales.

Versión con horno

  • Precalienta el horno a 180°C.
  • Vierte la mezcla en un molde pequeño forrado con papel encerado.
  • Hornea 25-30 minutos o hasta que al insertar un palillo, salga limpio.

Ideas de otros postres sin horno

  • Gelatina de yogurt y frutos rojos
  • Cheesecake frío de mango
  • Mousse de chocolate con aguacate
  • Barritas energéticas de avena y nuez

Cómo almacenar

  • Guarda el pan en un recipiente hermético en refrigeración por hasta 3 días.
  • Puedes congelar rebanadas envueltas en plástico y después en una bolsa sellada hasta por 1 mes.

Calorías aproximadas por porción

Cada porción aporta alrededor de 140-160 calorías, dependiendo del tipo de chocolate y yogur utilizado.

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