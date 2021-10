“Te parto la m*dre”: Fernández Noroña y Jorge Triana casi llegan a los golpes en San Lázaro

Jorge Triana señaló que a Fernández Noroña le "apesta" el aliento (Foto: Twitter/@JTrianaT)

Gerardo Fernández Noroña, uno de los diputados más polémicos, sigue dando de qué hablar por los encontronazos que ha protagonizado con legisladores de los partidos de la oposición, especialmente los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante la comparecencia de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante el pleno de la Cámara de Diputados, Fernández Noroña se encaró con el panista Jorge Triana y hasta lo amenazó con “partirle la m*adre”.

La sesión, transmitida en vivo por el canal Legislativo, se captó el momento preciso cuando ambos se colocan de frente y comienzan a insultarse. Tan fuerte fue el careo que tanto Bartlett como las personas que se encontraban en la tribuna observaron unos momentos hasta que se separaron.

Debido a que sus micrófonos estaban desactivados, no se pudo saber con exactitud los improperios compartidos, pero Triana, desde sus redes sociales, explicó el encontronazo y destacó que la amenaza nació debido a que Ñoroña le pidió no llamarlo por el nuevo apodo que la oposición le colocó: “Changoleón Legislativo”.

El panista compartió el momento en su cuenta de Twitter y explicó las amenazas que recibió (Foto: Twitter/@JTrianaT)

Detalló que respondió a la amenaza del petista y le volvió a decir por su sobrenombre para que lo golpeara frente al pleno. Sin embargo, no se atrevió a soltar un golpe.

“Así fui increpado y amenazado por el galano y pomposo #ChangoleonLegislativo. Dijo: ‘Ch*nga tu m*dre, si me vuelves a injuriar, te parto la madre’. Le cumplí su deseo, le dije #ChangoleonleonLegisltivo viéndolo a los ojos… sigo esperando su ‘madriza’ Pronto subo el audio”, redactó el panista.

En un tuit posterior, Triana, indicó que “no le tocó ni un pelo” porque sus golpes los “reserva para las mujeres”, pues sus comportamientos machistas y misóginos que ha demostrado en el pasado lo han llevado a ser denunciado por diputadas.

Asimismo, en un tono sarcástico, le pidió tanto a sus seguidores como a sus compañeros ya no llamarlo “Changoleón Legislativo”, ya que es molesto para él, le causa molestia y hasta podría provocar un enfrentamiento como el vivido esta tarde en San Lázaro.

“Pues no, llegó muy bravo el #ChangoleonLegislativo, y ni un pelo me tocó… Es tan machista y misógino, que seguramente se reserva sus golpes para las mujeres. Un favor, ya no le digan #ChangoleonLegislativo, y ya NO le den RT a estos tuits, se enoja mucho el diputado”, aseveró.

En un tono burlón, Triana pidió que ya no llamen "Changoleón Legislativo" a Noroña (Foto: Twitter/@JTrianaT)

Finalmente, el panista indicó que Fernández Noroña sufre “un posible problema de halitosis aguda”, ya que “le ruge el océano, a mares”, y él se percató de eso no sólo por la cercanía que tuvieron durante su confrontación, también porque el petista sigue sin usar cubrebocas a pesar de las recomendaciones de salud.

Esta acción no pasó desapercibida para los personajes que apoyan al PAN y a los partidos anti-Morena. De inmediato, Fernando Belaunzarán se lanzó desde su cuenta de Twitter para respaldar a Triana y su satírica solicitud de no decirle “Changoleón” a Noroña.

“Háganle caso a mi hermano hereje @JTrianaT y NO le vayan a decir Changoleón al dipucavernario @fernandeznorona porque enloquece (todavía más). Mucho menos se les ocurra darle RT porque capaz que llora Noroña”, redactó.

Otro usuario que también participó en los comentarios fue Héctor Herrera, quien en su perfil dice ser “asesor de la Cámara de Diputados”. En su mensaje, compartió una imagen del careo y señaló un vaso de vidrio que Gerardo Fernández Noroña sostenía con su mano para indicar que se encontraba ebrio. “Como no va a tener halitosis si lleva dos meses tomando diario con sus cuates del escuadrón de la muerte”, sentenció.

Hasta el momento, el integrante del PT no ha respondido a las críticas y al video, pero se espera que en cuanto termine la comparecencia lo haga.

