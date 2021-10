“Miserable desalmado”: Diego Fernández de Cevallos estalló contra AMLO por venta de niñas en Guerrero

El Jefe Diego llamó "miserable desalmado" a López Obrador. (Foto: Cuartoscuro)

El periodista, Diego Fernández de Cevallos, arremetió una vez más contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto luego que se pronunciara respecto a la problemática de la venta de niñas en los pueblos originarios de México, específicamente, de la montaña de Guerrero - estado en el cual realizó una gira el fin de semana.

En una de sus conferencias del domingo, el Jefe del Ejecutivo negó que la agenda de su visita implicara la revisión de esta problemática, pues aseguró que en dichos poblados “hay valores culturales” y la prostitución infantil “es una excepción, pero no es la regla” dentro de sus prácticas.

Esto fue el detonante para que el Jefe Diego se lanzara contra el tabasqueño en sus redes sociales, a quien calificó como “miserable desalmado”.

“Cuando los ‘usos y costumbres’ de pueblos ‘originarios’ en las montañas del sureste permiten vender y prostituir a las niñas más pobres, decir que ‘es la excepción’ demuestra que Tartufo es un miserable desalmado”.

En un informe por el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, conmemorado cada 23 de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que 49% de las víctimas de trata de personas son mujeres, de las cuales, el 23% son niñas.

La venta de niñas y matrimonios forzados aún figura como una problemática en México, a pesar que se han establecido reformas y protocolos para su erradicación. (Foto: EFE/Carlos López)

A ello, el organismo recordó que la trata suele derivar en otras modalidades del delito, entre las que se incluye la venta de infantes y el matrimonio forzado, siendo ésta última, una de las más controversiales en México ya que se suele sobreponer “los usos y costumbres” para justificar la práctica.

De ahí el interés de la opinión pública porque Andrés Manuel tuviera en consideración la venta de infantes durante su recorrido por el estado a cargo de la recién entrante gobernadora, Evelyn Salgado Macedonio.

No obstante, el presidente aseguró que la información circulante de este tópico forma parte de una campaña fundada por “quienes no conocen las comunidades, ni las culturas de los pueblos” para “distorsionar”.

“Ahora que fuimos a la montaña, unas periodistas - por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas de los pueblos - la pregunta que me hacían es: ‘¿Viene a ver lo de la venta de las niñas?’ No. No vengo a ver eso, porque eso no es la regla; en las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales. Esa puede ser la excepción, pero no es la regla.

¿Que acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres? Toda una campaña en ese sentido, pero no es motivo para cuestionar a nadie. Es que es muy enajenante el manejo de la información que se transmite para distorsionar”, declaraba en la conferencia “Plan de apoyo para Guerrero”, en Chilpancingo.

