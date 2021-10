AMLO dio su respaldo total a Evelyn Salgado, al frente del gobierno de Guerrero

El presidente López Obrador dio su total respaldo a Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero. (Foto: Twitter@lopezobrador_)

Al encabezar una reunión con las autoridades de la Montaña de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este domingo, todo el gabinete del gobierno federal se reunirá en Chilpancingo, para “refrendar su apoyo” a la entidad y a la nueva gobernadora, Evelyn Salgado.

Acompañado por la mandataria estatal, con quien dijo “tiene muy buena comunicación”, López Obrador le dio su total respaldo.

“(...) El propósito (de esta visita) es seguir adelante, trabajando en beneficio de la gente, como lo expresó la gobernadora, con quien tenemos muy buena comunicación y hemos decidido apoyarla para que entre todos, cerremos filas y apoyemos al pueblo de Guerrero, tan es así que mañana en Chilpancingo, a la 1 de la tarde, va a estar todo el gabinete del gobierno federal, todos los secretarios vienen a Guerrero para refrendar nuestro apoyo, a la gente y a su gobernadora”, anunció.

(Foto: Twitter/EvelynSalgadoP)

Desde el municipio de Tlapa de Comonfort, el presidente resaltó que esta gira que realiza por la entidad es con la intención de reforzar todos los programas del bienestar, ya que -aseguró- en la entidad hay más de 1 millón de beneficiarios.

Resaltó que Guerrero, Chiapas y Oaxaca son las entidades que reciben más programas del bienestar, aunque “los conservadores” no estén de acuerdo.

“(...) Esto lo vamos a seguir haciendo, porque no se había hecho nunca. No había podido venir, pero estos programas iniciaron desde el comienzo de mi gobierno y puedo comentarles de que Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los que más apoyos para el bienestar reciben de todo el país”, señaló.

“A veces no lo comprenden los que viven en el centro, en el norte; no la gente que es muy buena y muy solidaria y muy fraterna y quiere Guerrero, y quiere mucho a Oaxaca y quiere mucho a Chiapas; sino los conservadores, los ‘fífís’ que son muy egoístas.. A veces dicen ‘es mucho lo que se está destinando’. Un diputado llegó a decir que si se desprecian o no se tomaban en cuenta estos tres estados, la situación económica y social de México estaría mejor”, aseguró.

El mandatario señaló que es por eso que se reforzarán todos los programas sociales.

Foto: EFE/Presidencia de México/ Archivo

“(...) Por ejemplo, en la montaña no todos los municipios tienen Sembrando vida y necesitamos que se aplique en todos los municipios de la montaña. Lo mismo con el Banco del Bienestar, que podamos ampliar el programa de becas, atender a los jóvenes, que continúe el programa la escuela es nuestra(...)”, dijo.

El presidente aseguró que ya se tienen asegurados los recursos para implementar estos programas, los cuales -recordó- ya fueron elevados a rango constitucional, por lo que “esté quien esté en el gobierno”, no podrán recibir menos recursos de un año a otro y mucho menos ser eliminados.

“Ya hicimos, como dicen los técnicos, creyéndose mucho, ya hicimos la corrida financiera para tener los fondos hasta el final del gobierno. Este año nos cuesta 135 mil millones, el año próximo 240 mil millones, en el (20) 23 como 300 mil; entonces ya tenemos estimado para que no falte apoyo”, apuntó.

“(...) Ese fue un triunfo, un logro. Ahí también no les gusta que yo lo repita, pero es la verdad y siempre digo lo que pienso.. Ahí no votaron los conservadores a favor, votaron en contra de esa reforma, pero como se logró la mayoría, se aprobó. Entonces la pensión ya es un derecho universal”, dijo.

Foto: REUTERS / Henry Romero/ Archivo

Por otra parte, el Jefe del Ejecutivo federal recordó que su administración se encuentra en un proceso de descentralización de las oficinas gubernamentales, por lo que muchas secretarías serán trasladadas a varios estados del país, como la de Salud, cuya sede se encontrará en Acapulco, Guerrero.

" (...) La Secretaría del Bienestar va tener como sede Oaxaca, y la Secretaría de Medio Ambiente va a tener como sede Yucatán; la Secretaría de Educación Pública va a tener como sede Puebla y la Secretaría de Salud ya tiene como sede Guerrero, por eso está aquí el secretario, Jorge Alcocer”, destacó.

López Obrador que esto “ayudará mucho” al señalar que se perfeccionará el sistema de Salud desde las instalaciones médicas de hospitales y unidades rurales, así como la situación de los trabajadores de la salud, ya que -recordó- “hay muchos que fueron contratados y ya llevan años como eventuales y los vamos a ir regularizando, es un compromiso”, aseguró al tiempo que garantizó que también contarán con otros apoyos para mejorar la calidad de vida en los municipios guerrerenses.

Por último, aseguró que está muy contento con la gobernadora Evelyn Salgado “la queremos mucho y la vamos a ayudar, porque es ayudar al pueblo de Guerrero que es un pueblo extraordinario”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: