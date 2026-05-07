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¿Habrá clases el viernes 8 de mayo por el Día de las Madres? Esto dice el calendario oficial de la SEP

 La SEP es LA responsable de definir el calendario correspondiente a cada ciclo escolar, donde quedan establecidos todos los días inhábiles

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Estudiantes de primaria en México revisan con alegría el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, señalando el tan esperado último día de clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Estudiantes de primaria en México revisan con alegría el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, señalando el tan esperado último día de clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta sobre la existencia de clases el viernes 8 de mayo surge entre madres, padres y estudiantes de escuelas públicas, ya que el Día de las Madres se celebrará en domingo este año.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) es responsable de definir el calendario correspondiente a cada ciclo escolar, donde quedan establecidos todos los días inhábiles para las instituciones educativas.

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¿Hay clases el viernes 8 de mayo por el Día de las Madres?

Aunque no hay ninguna suspensión oficial de actividades académicas, la percepción de que el 10 de mayo es un día inhábil proviene de que numerosos centros educativos suelen organizar festivales, convivencias o actos para homenajear a las madres. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado que, conforme al calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026, las clases se desarrollarán con normalidad.

Sin embargo, las autoridades educativas aconsejan a madres, padres y tutores consultar los comunicados internos de cada plantel, ya que será a través de estos canales donde se notificarán posibles modificaciones en la jornada escolar. Debido a que el 10 de mayo de 2026 será domingo, varias escuelas han decidido adelantar los festejos al viernes 8, lo que podría traducirse en ajustes de horarios, actividades culturales o salidas anticipadas, a criterio de cada institución.

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Numerosos niños de primaria en uniforme salen de una escuela en México. Una pancarta dice "FIN DE CURSO 2025-2026 ¡FELICES VACACIONES!". Padres esperan a los alumnos.
Niños de una primaria mexicana salen de la escuela Benito Juárez en su último día de clases del ciclo 2025-2026, celebrando el inicio de sus vacaciones de verano con alegría y reencuentros familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Historia del Día de las Madres en México

El Día de las Madres se conmemora en distintos países, aunque las fechas y los significados varían según el contexto. En México, la veneración hacia la maternidad se remonta a las culturas mesoamericanas, donde la fertilidad y la maternidad ocupaban un lugar central en las prácticas religiosas; con la llegada de los europeos, estas celebraciones se fusionaron y terminaron vinculándose a la figura de la Virgen de Guadalupe, pilar simbólico del catolicismo mexicano.

En 1922, la Iglesia católica promovió el Día de las Madres como una forma de reforzar el papel tradicional de la mujer como madre y cuidadora, en reacción al movimiento feminista encabezado en Yucatán por Esperanza Velázquez, quien impulsaba el control natal y la planificación familiar, iniciativas que despertaron rechazo entre sectores conservadores.

La festividad se instituyó oficialmente ese año gracias a la iniciativa de Rafael Alducin, director del diario Excélsior, quien lanzó una campaña nacional apoyada por José Vasconcelos, entonces Secretario de Educación Pública y fundador del Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras (CEPE), según la revista UNAM Global de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En sus respectivas redes sociales, las demarcaciones de la Ciudad de México dieron a conocer sus celebraciones para el sábado 10 de mayo.
Algunas alcaldías de la Ciudad de México ya preparan sus festejos rumbo al 10 de mayo en la capital del país. Crédito: Cuartoscuro.

Descansos oficiales y actividades al cierre del ciclo

Durante los meses de mayo y junio de 2026, el calendario oficial de la SEP establece los siguientes días de descanso y suspensión de clases para estudiantes de educación básica (primaria y secundaria), así como para docentes:

  • 1 de mayo: Día del Trabajo, suspensión general de labores escolares.
  • 5 de mayo: Batalla de Puebla, suspensión general de labores escolares.
  • 15 de mayo: Día del Maestro, suspensión de clases tanto para alumnos como para docentes.
  • 29 de mayo: Junta de Consejo Técnico Escolar, suspensión de clases para estudiantes; los docentes asisten a reunión de trabajo académico.
  • 26 de junio: Junta de Consejo Técnico Escolar, suspensión de clases para estudiantes; los docentes asisten a reunión de trabajo académico.

En julio no hay feriados ni juntas programadas, más allá de la fecha de fin de cursos establecida para cada estado.

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