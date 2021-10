AMLO negó aumentó de tarifas eléctricas: “El Inegi no tiene los datos correctos”

Fotografía de archivo/ EFE/ Mario Guzmán

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno “está procurando” que no aumente la inflación al evitar gasolinazos y aumentos en las tarifas de luz, por lo que señaló, el Instituto Nacional de Estadística (Inegi) “no tiene los datos” correctos ya que puede probar que no ha se ha incrementado el costo de la energía eléctrica como informó el organismo.

Al ser cuestionado sobre los datos que publicó el Inegi este viernes y en donde señaló que la inflación en México subió a 6.12% en la primera quincena de octubre, López Obrador aseguró que en gran medida se debe a que se redujo la producción mundial a causa del COVID-19 y se encarecieron muchos productos.

“Estamos procurando que no aumente la inflación, porque esto afecta la economía popular. Esto tiene que ver más con dos fenómenos: uno el que se redujo la producción mundial y se encarecieron los alimentos, productos. Por ejemplo el maíz. el acero, el transporte de mercancías por barcos, esto es mundial, han aumentado los precios”, apuntó durante su conferencia de esta mañana en Palacio Nacional.

“Y lo otro que también nos impacta, aunque tiene su parte buena, es que se soltó bastante dinero en Estados Unidos para rescatar la economía, entonces se calentó la economía. Hay circulante, hay dinero, hay mucha demanda y hace falta más oferta. Entonces esto, creo yo, es lo que está impactando. En general está sucediendo lo mismo en Estados Unidos”, explicó.

AMLO aseguró que "puede probar" que las tarifas eléctricas no han subido, como lo informó este viernes el Inegi. (Foto: REUTERS / Daniel Becerril/ Archivo)

López Obrador aseguró que este aumento en la inflación que reportó el Inegi “es transitorio”.

“Los economistas nuestros de la Secretaría de Hacienda sostienen que es transitorio. De todas formas vamos a seguir cuidando que no haya aumentos de precios sin justificación. Lo que hicimos con el gas ayudó porque el gas aumenta los precios si se descontrola; lo mismo con las gasolinas y no es cierto que no hay subsidio a la luz”, aseveró.

Entre las razones de este aumento en la inflación, el Inegi señaló el incremento en las tarifas eléctricas debido al término del programa de verano en varias ciudades, algo que el mandatario negó de manera rotunda al tiempo que aseguró, puede probar que los costos de la energía eléctrica no han aumentado.

“En todos lados hay, no se quitó. Ah, pues el Inegi no tiene los datos, a todos los estados se les mantiene un subsidio. La luz no ha aumentado y lo puedo probar, en términos reales, ni las gasolinas, ni el diesel. En donde tuvimos el problema fue en el gas, pero yo considero que va a ser un asunto transitorio, pasajero y que vamos a tener pronto una disminución en la inflación”, resaltó.

(Foto: Cortesía Cofece)

El Jefe del Ejecutivo federal destacó que desde que comenzó su administración, el peso no se ha devaluado “algo que no se había visto en la historia reciente”.

“El peso está muy bien, ha resistido, no hay devaluación desde que estamos en el gobierno. Nunca se había visto esto en la historia reciente. Ya recuperamos los empleos que perdimos otro la pandemia, ya estamos como en 20 millones 700 mil empleos, de trabajadores inscritos en el Seguro Social, ya hay más trabajadores inscritos que los que habían antes de la pandemia. Entonces vamos bien y se mantiene el pronóstico del 6% de crecimiento anual”, aseguró.

Esta mañana, el Inegi informó que en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de la primera quincena de octubre de 2021, la inflación se ubicó en 6.12% anual con una variación de 0.54%. En tanto que el índice de precios subyacente tuvo un aumento de 0.33% quincenal y de 5.12% anual.

Foto: REUTERS / Henry Romero/ Archivo

El Instituto detalló que al interior del índice de precios subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías se incrementaron 0.37% y los de los servicios 0.28%, mientras que los del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios retrocedieron 0.66%, en tanto que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 2.65% quincenal, debido en mayor medida, a la finalización del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano que se aplicó en 18 ciudades del país.

Es por eso que, explicó el Inegi, la electricidad fue el genérico con la mayor incidencia en la primera quincena de octubre sobre los precios al consumidor; seguido por el gas doméstico LP y la cebolla.

En contraste, los productos que más bajaron fueron el jitomate, el pollo, naranja, el aguacate, limón, ejotes, crema para la piel, las calabazas y la gasolina Magna.

