“Es como un alemán exigiendo que se reconstruya el muro de Berlín”: Denise Dresser criticó la reforma energética

En el contexto de la iniciativa de reforma energética que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Congreso de la Unión el pasado 30 de septiembre, han surgido diversas opiniones al respecto, mayormente en contra, pues pretende la protección y el fortalecimiento de Petróleos Mexicano (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar que no haya aumento de impuestos en los servicios.

Fue así que la politóloga Denise Dresser criticó nuevamente dicha iniciativa, pues ahora están en la opinión pública los votos de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para aprobarla o bloquearla.

Es así que el gobierno necesita 56 votos de los 71 con que cuenta ese partido para alcanzar la cifra de 334 (dos tercios de la Cámara), si 16 legisladores votan en contra, esos 56 votos ya no se alcanzarían.

Por ahora, el tema que está sobre la mesa es si los diputados del PRI darán esos votos o no, pues un solo voto a favor pondría en duda la reputación del partido.

Sin embargo, el PRI y Morena mostraron recientemente una apertura al diálogo tras dos semanas de tensión por la reforma constitucional a la industria eléctrica que López Obrador envió hace dos semanas para limitar la participación de los privados.

Fue el líder nacional del PRI y actual diputado, Alejandro Moreno quien publicó un artículo de opinión en El Universal en el que no descarta votar por la reforma, pero pidió “un diálogo abierto” con el gobierno, especialistas y empresarios.

“<b>El PRI no aceptará ninguna propuesta que no le reserve al Estado mexicano la última palabra en el sistema eléctrico</b>. Sin embargo, también pensamos que no hay una sola manera de lograr este objetivo”