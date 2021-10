Suspendieron página web de AMLO por falta de pago

El sitio fue registrado en 2004 y su última actualización se dio en 2019 (Foto: lopezobrador.org.mx)

La pagina web del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue suspendida este martes por falta de pago. Al intentar ingresar al dominio registrado como lopezobrador.org.mx, se muestra el siguiente mensaje: This site has stepped out for a bit (Este sitió ha salido un poco), escrito sobre un fondo color crema y una imagen de un perchero con un sombrero y una tela colgando.

El responsable de haber registrado el sitio fue Pablo Amílcar Sandoval, diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y hermano de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, desde la ciudad de Aguascalientes. Lo hizo el pasado 3 de agosto de 2004 y realizó la última actualización hace poco más de dos años, el 13 de octubre de 2019.

Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional, es quien aparece como contacto en caso de necesitar soporte técnico. Sus funciones en el gobierno federal son “Desarrollar tecnologías de la información y comunicación para uso de la Administración Pública Federal (APF). Elabora, orienta la emisión y ejecución de políticas públicas y lineamientos en sistemas digitales del gobierno federal. Define y coordina las políticas y programas digitales de la APF, promoviendo la innovación, transparencia, colaboración y participación ciudadana para impulsar la inclusión tecnológica”, se lee en el sitio oficial.

Hasta el momento, ninguno de los tres implicados en el sitio se ha manifestado al respecto y al cierre de esta redacción, la página del mandatario nacional sigue suspendida. Se espera que en las próximas horas se realice el pago pertinente para que vuelva a funcionar como antes.

(Foto: dondominio.com)

De acuerdo con el sitio de la Cámara de Diputados, durante el 2004, Amílcar Sandoval fue director de Control y Evaluación en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cuando AMLO era jefe de gobierno de la capital mexicana. Posteriormente dejó ese puesto y se convirtió en delegado nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la campaña para los gobiernos de Guerrero y Estado de México en 2005.

*Información en desarrollo...