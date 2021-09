Primera fase de la vacuna “Patria” con buenos resultados: AMLO

AMLO informó que la vacuna “Patria” pasó a la segunda fase de investigación (Foto: EFE / Jeffrey Arguedas)

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la vacuna “Patria”, la cual está siendo desarrollada en México, avanzó a la segunda fase de investigación.

Durante la conferencia de prensa matutina, el tabasqueño celebró que hay “buenos resultados” en el desarrollo del antígeno y destacó que los nuevos contratos de vacunas con farmacéuticas se están alistando.

Nosotros vamos a terminar a finales de octubre, también ya estamos haciendo los nuevos contratos con las farmacéuticas, se está avanzando en la investigación de la vacuna “Patria” que se va a producir en México, ya pasó a una segunda fase, hay buenos resultados en la primer etapa”

AMLO dio a conocer que se están alistando nuevos contratos con farmacéuticas (Foto: Cuartoscuro)

Aunado a esto, el mandatario recordó que en octubre iniciará la aplicación del biológico para prevenir enfermedad grave por SARS-CoV-2 en menores de 12 a 17 años que tienen alguna enfermedad crónica o comorbilidad.

“Ya empezamos en este mes de octubre, va a iniciar ya un programa de vacunación para niñas y niños con enfermedades crónicas. A los niños más vulnerables se les va vacunar. Sigue en pie el compromiso de concluir la vacunación a finales de octubre a mayores de 18 años.

Estamos apoyándonos en Marina, que se está haciendo cargo de Guerrero, porque es donde se nos fue rezagando más, las comunidades más apartadas. En Chiapas está Zoé Robledo, en Veracruz y en Oaxaca la Secretaría de la Defensa.La Guardia Nacional tiene Puebla y Jalisco, como tarea, y nos estamos metiendo todos para lograr este propósito”, agregó el presidente.

Por otro lado, dijo que aún se estudia la posibilidad de aplicar un refuerzo de la vacuna contra coronavirus, sin embargo, destacó que algunos miembros de la comunidad científica aseguran que no es necesario. Además, reiteró el compromiso de su gobierno de finalizar la inoculación con primera dosis a toda la población mayor de 18 años antes de finalizar octubre.

El presidente López Obrador dijo que aún se estudia la posibilidad de aplicar un refuerzo de la vacuna contra coronavirus (Foto: AP Photo/Fernando Llano)

En este sentido, aseguró que el acceso al biológico continuará siendo gratis y que todos los mexicanos tienen garantizada la protección contra SARS-CoV-2.

“Los médicos y especialistas hablan que no hace falta una vacuna de refuerzo, que hasta ahora no se recomienda. Decirle a todos los mexicanos que no van a faltar las vacunas, se van a aplicar vacunas a todos y es gratuito, no se van a cobrar. No lo hemos hecho y no se va a hacer”, indicó el tabasqueño.

Información en desarrollo