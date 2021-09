“Es un error demandar un derecho con el uso de violencia”: AMLO sobre Marcha Feminista 28S

Se reportaron 37 personas heridas tras la Marcha Feminista del 28S (Foto: REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se declaró en contra del uso de violencia empleada durante la Marcha Feminista del 28S realizada el pasado martes en la Ciudad de México (CDMX).

“Es un error demandar un derecho con el uso de violencia. Todas las protestas deben ser pacíficas, no a la violencia (...) No veo bien el que se use la violencia. (...) La no violencia es una vía de lucha que funciona”.

En el marco del Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Seguro, diversos contingentes feministas se congregaron en una mega demostración con rumbo al Zócalo capitalino - el cual se mantuvo blindado durante las primeras horas.

Sin embargo, a pesar que el movimiento se desarrolló de manera pacífica, en términos generales, un grupo reducido ocasionó disturbios que dejaron a 37 personas lesionadas: 27 mujeres policías, una persona de la Secretaría de Gobierno, cinco mujeres civiles y cuatro hombres.

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Seguro. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

En su conferencia de prensa, el mandatario aseguró que estos actos forman parte de un “fenómeno nuevo” y señaló que su origen está relacionado con el inicio de su gobierno, por lo cual, declaró, desconfía de su autenticidad.

“Ahora se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban. Diría yo que es un fenómeno nuevo, que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno. Por eso, hasta desconfío sobre su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa ¿Cómo?”, cuestionó.

Por esa razón, López Obrador exhortó a “no caer en la trampa de provocación”, ya que estos “movimientos conservadores” incitan a la represión y uso de fuerza por parte del Gobierno Federal, mencionó.

Información en desarrollo...