Sheinbaum, Monreal y López Hernández: qué hay detrás de la célebre foto entre morenistas

Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal se reúnen con el secretario de Gobernación (Foto: Twitter / @Claudiashein)

La mañana de este lunes 27 de septiembre trascendió la noticia de que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, sostuvieron un encuentro convocada por Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), algo que provocó diversas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con ambas partes, el encuentro se sostuvo con motivo de revisar e impulsar la agenda legislativa de la Ciudad de México en favor de la llamada cuarta transformación. Algo que fue confirmado en redes sociales, ya que la doctora Sheinbaum Pardo escribió que “Hoy tuvimos una fructífera reunión convocada por el secretario de gobernación Adán Augusto López con el senador Ricardo Monreal sobre agenda legislativa para la Ciudad”.

De igual modo, el senador describió la junta y su propósito en favor de la administración local y federal: “Nos reunimos con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, para revisar la agenda legislativa de la capital. Encuentro amigable y sincero; la unidad de propósitos siempre genera buenos resultados”.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una gran aprobación popular (Foto: Twitter / @Claudiashein)

A pesar de que ambas posturas afirmaron que la reunión tiene un tinte legislativo, a diversos usuarios de redes sociales, les pareció que esta reunión guarda un trasfondo político con miras a las elecciones presidenciales del 2024, pues tanto Sheinbaum como Monreal son unos perfiles destacados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que bien podrían participar y ganar la jefatura del ejecutivo federal en el siguiente proceso electoral.

Tal fue el caso de la periodista Leticia Robles de la Rosa, quien al ver la publicación estimó que la presencia de López Hernández atiende a un talante conciliador entre miembros de la misma militancia.

“Qué imagen tan interesante. Me deja más preguntas que respuestas. ¿Que dice el jefe que ya no se peleen? ¿Que dice el jefe que se reconcilien? ¿Que dice el jefe que no los quiere distanciados? ¿Que dice el jefe que una división sería fatal?”, escribió en su cuenta oficial de Twitter junto con la imagen de los tres políticos.

Aunado a esto, los comentarios relacionados a la reunión aluden a la existencia de un conflicto interno que podría apuntalar a una fisura en el partido guinda, por lo que algunos otros usuarios pidieron claridad en el asunto.

Ricardo Monreal contendrá como precandidato a la presidencia (Foto: Cuartoscuro)

Y es que desde hace algunos meses, tanto la jefa de gobierno como el legislador federal anunciaron su “destape” como posibles candidatos a la presidencia de la república, para la jornada electoral 2024, pues tanto la popularidad de Morena como la de AMLO y la de ellos mismos cuenta con las condiciones adecuadas para ganarle a los posibles candidatos de la llamada oposición.

En julio de este año, Ricardo Monreal reconoció sus aspiraciones en una entrevista para Grupo Milenio. Durante una transmisión en vivo, dijo que sí contenderá en el proceso interno del partido para la elección de candidatos, pues se siente listo para el cargo. “Sí, voy a participar, voy a estar puntual a la cita con la historia”.

Por el otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado en repetidas ocasiones que la administración de Sheinbaum Pardo ha resultado benéfica para la población, lo cual ha sido interpretado como un apoyo implícito en la figura de la egresada de la UNAM de cara a las elecciones del 2024.

“Como lo calificaban antes en la facultad: si tiene ‘A’ no acredita; luego ‘S’, suficiente; ‘B’, buena; y ‘MB’, muy buena (…) tiene MB Claudia (Sheinbaum) y hay otros servidores públicos del gobierno que también tienen ‘MB’, casi todos, pero de gobierno independientes como el de la Ciudad, Claudia, de primera, MB’”, dijo el mandatario nacional durante su habitual conferencia matutina del 13 de septiembre; sin embargo, la jefa de gobierno ha negado este apoyo.

