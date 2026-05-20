México

BBVA, Banorte, Santander y Citibanamex: qué pide cada banco para retiros en efectivo mayores a 140,000 pesos

Desde julio de 2026, los principales bancos de México impedirán cualquier retiro o depósito en efectivo de montos altos si el usuario no lleva INE o pasaporte actualizados al intentar la operación en ventanilla

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Hombre de espaldas a la cámara entrega un formulario y billetes mexicanos a una cajera sonriente en una ventanilla de banco.
La disposición busca fortalecer los controles de seguridad y responde a nuevas directrices para combatir fraudes, robos y el lavado de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de julio de 2026, los principales bancos en México implementarán un nuevo protocolo obligatorio para quienes deseen realizar retiros en efectivo iguales o superiores a 140,000 pesos en ventanilla.

La medida, anunciada por la Asociación de Bancos de México (ABM), incluye a BBVA, Banorte, Santander y Citibanamex. La disposición busca fortalecer los controles de seguridad y responde a nuevas directrices para combatir fraudes, robos y el lavado de dinero.

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La ABM, presidida por Emilio Romano, comunicó que cualquier cliente deberá presentar una identificación oficial vigente antes de iniciar la operación. La regla es uniforme en todas las sucursales de las instituciones adheridas y aplica tanto a retiros como a depósitos en efectivo por el mismo monto.

El sistema bloqueará de forma automática cualquier intento de retirar más de 140,000 pesos si el cuentahabiente no presenta la documentación exigida. El banco quedará legalmente impedido para procesar la transacción, sin importar el tiempo de antigüedad del cliente ni el saldo existente en la cuenta. No habrá excepciones ni períodos de gracia tras la entrada en vigor de la normativa.

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Procedimiento y requisitos en ventanilla para montos altos

Ilustración de dos manos intercambiando billetes de pesos argentinos, como los de 2000 y 20000, a través de una ventanilla de atención bancaria.
Se recomienda consultar con anticipación en la sucursal el protocolo exacto y verificar la vigencia de los documentos necesarios para evitar contratiempos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los clientes de BBVA, Banorte, Santander y Citibanamex deberán cumplir con los siguientes trámites y procedimientos al solicitar retiros en efectivo iguales o superiores a 140,000 pesos:

  • Presentar una identificación oficial vigente (INE, pasaporte) al ejecutivo bancario antes de cualquier retiro en ventanilla.
  • El banco verificará que la identificación corresponda al titular de la cuenta y esté dentro del periodo de validez.
  • En caso de identificación vencida, incorrecta o no presentada, la operación será rechazada de inmediato y el retiro no podrá realizarse ese día.
  • Algunas instituciones podrán requerir validación biométrica adicional (huella digital o reconocimiento facial), dependiendo de los recursos tecnológicos disponibles en la sucursal.
  • Si la validación es exitosa, el banco autorizará el retiro y lo registrará como movimiento auditado en el historial del cliente.
  • El procedimiento aplica sin distinción para personas físicas o morales y no considera factores como la antigüedad de la cuenta.
  • No existe período de gracia ni excepciones: la normativa entra en vigor de manera simultánea en BBVA, Banorte, Santander y Citibanamex a partir del 1 de julio de 2026.

Se recomienda consultar con anticipación en la sucursal el protocolo exacto y verificar la vigencia de los documentos necesarios para evitar contratiempos.

Motivos detrás del cambio regulatorio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Además, la ABM busca fomentar el uso de medios electrónicos y reducir la circulación de grandes cantidades de efectivo en la economía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ABM subrayó que la disposición no sustituye normativas previas, sino que las complementa para atender tres riesgos principales: el fraude y la suplantación de identidad en operaciones de grandes sumas, los asaltos a usuarios tras retirar dinero, y el uso de efectivo para actividades ilícitas.

Además, la ABM busca fomentar el uso de medios electrónicos y reducir la circulación de grandes cantidades de efectivo en la economía. La digitalización de las operaciones bancarias forma parte del esfuerzo para dificultar el lavado de dinero y mejorar la trazabilidad de los recursos.

Las autoridades no aplicarán sanciones directas por intentos fallidos, pero sí bloquearán los movimientos que no cumplan con la verificación.

Estos intentos quedarán registrados como operaciones no concluidas, lo que podría ser revisado en auditorías internas.

Diferencias con los retiros en cajeros automáticos y otros canales

Alcancía de cerámica rota con billetes y monedas mexicanas desbordándose sobre mesa de madera clara; un círculo digital con signo de pesos brilla al lado.
Si un usuario requiere una cantidad mayor a la permitida en cajero, deberá acudir a la sucursal y sujetarse al nuevo protocolo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo requisito afecta exclusivamente las operaciones presenciales en ventanilla. Los cajeros automáticos mantendrán sus límites operativos habituales, que suelen oscilar entre 7,000 y 12,000 pesos por día según el banco.

Por ejemplo, BBVA permite retiros diarios de hasta 12,000 pesos, mientras que en Citibanamex el tope es de 9,000 pesos. Si un usuario requiere una cantidad mayor a la permitida en cajero, deberá acudir a la sucursal y sujetarse al nuevo protocolo.

No se prevén cambios en el manejo de transferencias electrónicas, pagos con cheque de caja ni otros instrumentos digitales. Los especialistas del sector bancario recomiendan considerar estos métodos cuando se necesite mover grandes sumas, para evitar contratiempos con documentación o validaciones presenciales.

Recomendaciones para los usuarios

La ABM aconseja verificar con anticipación la vigencia de los documentos de identidad y mantener los datos bancarios actualizados. Si se planea realizar un retiro o depósito mayor a 140,000 pesos a partir de julio de 2026, conviene consultar directamente en la sucursal sobre los protocolos específicos y, si es posible, avisar al banco antes de acudir.

El propósito de la medida, según la ABM, es proteger a los clientes y fortalecer la integridad del sistema financiero.

La disposición se aplicará de manera simultánea en BBVA, Banorte, Santander y Citibanamex, junto a otras instituciones integrantes de la ABM. El incumplimiento de los requisitos impedirá el acceso a retiros o depósitos de grandes cantidades en efectivo.

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