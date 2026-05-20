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Cómo comprar vivienda segura y evitar fraudes inmobiliarios, estas reglas debes aplicar

Saber las recomendaciones antes de comprar una vivienda para evitar fraudes y problemas legales

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Vivienda consejos fraudes Edomex
Consejos para evitar fraudes al adquirir tu vivienda (Gob. Edomex)

Con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias mexiquenses y prevenir fraudes inmobiliarios, el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), emitió una serie de recomendaciones básicas que deben considerarse antes de comprar una vivienda en la entidad.

La dependencia estatal destacó que adquirir una casa representa una de las decisiones financieras más importantes para las personas, por lo que es fundamental verificar que los desarrollos inmobiliarios cumplan con las autorizaciones y servicios necesarios para garantizar seguridad y certeza jurídica.

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La Subsecretaria de Desarrollo Urbano, Tania Martínez García, explicó que la ciudadanía puede recibir orientación gratuita sobre trámites inmobiliarios mediante los Centros “Impulsa” de la Sedui, donde especialistas brindan asesoría para revisar documentos y resolver dudas relacionadas con la compra de vivienda.

Revisar autorización oficial del desarrollo

Como primer punto, la Sedui recomendó solicitar al vendedor o desarrollador la autorización oficial emitida por la dependencia estatal para el condominio o conjunto urbano donde se pretende adquirir la vivienda.

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Este documento permite comprobar que el proyecto inmobiliario cumple con las disposiciones legales y urbanísticas correspondientes, además de garantizar que el desarrollador tiene autorización para construir y comercializar el inmueble.

Las autoridades señalaron que este paso es clave para evitar compras en desarrollos irregulares o sin reconocimiento oficial.

Verificar licencias municipales y permisos de venta

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Se debe revisar licencias municipales relacionadas con el uso de suelo, alineamiento y número oficial del predio (Gob. Edomex)

Otro aspecto importante consiste en revisar las licencias municipales relacionadas con el uso de suelo, alineamiento y número oficial del predio.

La Sedui explicó que estos documentos acreditan que el terreno y la construcción cuentan con los permisos necesarios otorgados por las autoridades municipales correspondientes.

Asimismo, pidió a las y los compradores no dejarse llevar únicamente por publicidad o promociones comerciales y confirmar directamente ante la dependencia estatal que el proyecto cuenta con permisos específicos para la promoción y venta de viviendas.

Confirmar servicios e infraestructura del entorno

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Se debe corroborar que el desarrollo habitacional cuente obras y servicios prometidos por la inmobiliaria (Gob. Edomex)

La dependencia estatal también exhortó a corroborar que el desarrollo habitacional cuente con las obras y servicios prometidos por la inmobiliaria.

Entre los elementos que deben revisarse se encuentran vialidades, banquetas, guarniciones, áreas verdes y espacios públicos destinados al bienestar social, educación, salud y recreación.

De igual forma, se recomendó verificar la existencia de infraestructura básica como red de agua potable, drenaje sanitario, electrificación y telecomunicaciones, ya que estos servicios son esenciales para garantizar una adecuada calidad de vida.

Pedir toda la documentación antes de pagar

Dos personas firman documentos en una mesa de madera, con una tercera persona observando. Detrás, un cartel 'VENTA APARTAMENTO USADO' y edificios urbanos.
Se debe solicitar toda la documentación relacionada con la propiedad y el desarrollo inmobiliario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sedui enfatizó que antes de realizar cualquier pago, apartado o firma de contrato, es indispensable solicitar toda la documentación relacionada con la propiedad y el desarrollo inmobiliario.

Las autoridades recordaron que la ley protege el derecho de las personas a recibir información clara y transparente sobre la vivienda que desean adquirir, lo cual ayuda a realizar una compra segura y evitar conflictos posteriores.

Además, recomendaron conservar copias de todos los documentos y contratos firmados para contar con respaldo legal en caso de cualquier irregularidad.

Centros “Impulsa” brindan asesoría gratuita

Para apoyar a quienes buscan adquirir una vivienda en el Estado de México, la Sedui puso a disposición de la población los Centros “Impulsa”, donde especialistas ofrecen orientación gratuita sobre trámites y procesos inmobiliarios.

Las personas interesadas pueden programar una visita mediante el portal oficial de la Sedui Estado de México.

Los centros se encuentran ubicados en Toluca, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, y brindan atención los miércoles y viernes en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para informarse adecuadamente antes de adquirir una propiedad y evitar riesgos que puedan afectar el patrimonio familiar.

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