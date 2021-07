Ricardo Monreal se destapa: quiere ser presidente en 2024 (Foto: Cortesía Senado)

Ricardo Monreal, quien se desempeña en la actualidad como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado quiere ser presidente de la República tras la retirada de Andrés Manuel López Obrador en 2024.

A pesar de la fuerte lucha que se libra en el gabinete del Ejecutivo Federal y entre otros personajes a los que respaldó en fechas recientes AMLO, el senador Monreal se siente capaz de pelear el puesto, o al menos así lo dejó ver en una reciente entrevista con el diario Milenio.

Monreal no figura en la lista de favoritos del actual líder de la Cuarta Transformación, donde sí compiten Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; y Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU.

Sin embargo, el senador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) advirtió que falta mucho tiempo y mientras tanto se dedicará a “esperar, mantener la ecuanimidad, prudencia, seguir trabajando”; sin embargo, es un hecho que buscará ocupar la silla de Palacio Nacional.

En contexto, Monreal considera que dichas discusiones podrían “distraer a funcionarios de sus tareas, generar grupos y corrientes de opinión”.

“Sí, voy a participar, voy a estar puntual a la cita con la historia”, dijo Monreal a la periodista Silvia Arellano tras cuestionarle si está interesado por la presidencia de 2024.

Aunque no figuró en la lista de presidenciables de AMLO, Monreal buscará el puesto (Foto: Cuartoscuro)

Los favoritos de AMLO

Pero López Obrador ya tiene una listo de favoritos para ocupar su puesto, a quienes destapó durante una de las conferencias mañaneras en Palacio Nacional, aunque primero advirtió que será el pueblo quienes tengan la última palabra.

Además de los ya mencionados, puso sobre la mesa al embajador mexicano en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; y a la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

“Afortunadamente hay relevo generacional”, expresó el mandatario.

Por su parte, el partido fundado por AMLO, Morena, se inclinó por Claudia Sheinbaum durante los festejos por los primeros tres años de la Cuarta Transformación. “Presidenta”, le gritaron entre aplausos.

Además, el presidente aseguró que no volverá a competir en la política tras finalizar su mandato, pues no se lo permiten, en primer lugar, sus convicciones, pues se dijo Maderista y partidario del “Sufragio efectivo, no reelección”.

Claudia Sheinbaum figura entre las figuras presidenciables favoritas de AMLO (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Las credenciales de Ricardo Monreal

Ricardo Monreal es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas; y cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, así como maestría en Derecho por la UNAM.

Su trayectoria legislativa inició en el año 1988, cuando fue diputado federal en la LIV Legislatura, , para luego convertirse en senador suplente; y repitió como Diputado Federal en la LVII Legislatura del 97 al 98.

Entrada la década de los 2000, se convirtió por ve primera en Senador de la República en las LX y LXI lLegislaturas, Diputado Feral en la LXII Legislatura y actualmente ocupa el cargo de Senador, así como coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo.

Durante el periodo que decidió dejar el Congreso mexicano, se convirtió en Gobernador de Zacatecas desde 1998 y hasta 2004; además, ocupó el puesto de Jefe Delegacional de la Colonia Cuauhtémoc en la Ciudad de México de 2015 y hasta 2017.

Ricardo Monreal fue miembro activo de Movimiento Ciudadano desde 2012 y hasta 2014, pero luego se convirtió en partidario del Movimiento Regeneración Nacional desde 2015.

De hecho, jugó un papel importante en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, donde se desempeño como el coordinador de campaña presidencial de la segunda circunscripción de Andrés Manuel López Obrador.

SEGUIR LEYENDO