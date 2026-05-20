La bebida natural que protege tu vesícula y mejora tu digestión si la tomas en ayunas

Tomar este jugo maximiza la absorción de nutrientes y previene el estancamiento biliar que se acumula durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beber en ayunas un vaso de jugo combinado de pepino, zanahoria y betabel activa la producción y el flujo de bilis desde las primeras horas del día, lo que reduce el riesgo de que se formen cálculos y alivia la presión sobre la vesícula. Los tres vegetales reúnen compuestos —betaína, beta-caroteno y flavonoides— que trabajan sobre el hígado y la vesícula de forma simultánea.

El betabel contiene betaína, un compuesto que reduce la viscosidad de la bilis. Una bilis densa y saturada de colesterol es la condición previa más común para la formación de cálculos, por lo que mantenerla fluida tiene valor preventivo directo. La betacianina, el pigmento que le da al betabel su color intenso, actúa como antioxidante y protege la mucosa de la vesícula del daño inflamatorio. Los nitratos dietéticos del betabel también mejoran la circulación en la pared vesicular.

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Con 96% de agua, el pepino mantiene la bilis fluida y sus flavonoides calman la inflamación en las paredes de la vesícula y los conductos biliares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zanahoria aporta el beta-caroteno que el hígado necesita

La zanahoria es una fuente concentrada de beta-caroteno, que el organismo convierte en vitamina A para la reparación de células hepáticas. El hígado produce la bilis que la vesícula almacena, de modo que su estado condiciona directamente la salud de ese órgano. La vitamina C presente en la zanahoria se asocia con la reducción de depósitos de calcio en la vesícula. El betacaroteno también frena la actividad de enzimas inflamatorias que pueden desencadenar cólicos.

El pepino está compuesto en un 96% de agua, lo que lo convierte en uno de los alimentos más eficaces para mantener la bilis en una consistencia fluida. Una bilis bien hidratada se moviliza con facilidad hacia el intestino delgado sin generar obstrucción. Los flavonoides apigenina y luteolina presentes en el pepino tienen efecto antiinflamatorio sobre las paredes de la vesícula y los conductos biliares. Su silicio además fortalece el tejido conectivo que rodea estos órganos.

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El momento exacto para tomarlo marca la diferencia

Pepino Con 96% de agua, el pepino mantiene la bilis fluida y sus flavonoides calman la inflamación en las paredes de la vesícula y los conductos biliares. Foto: (iStock)

El horario de consumo define en gran medida cuánto aprovecha el cuerpo este jugo. Tomarlo en ayunas, entre 20 y 30 minutos antes del desayuno, maximiza la absorción de nutrientes porque el intestino delgado los recibe sin competencia de otros alimentos. Esta ventana también coincide con el momento en que la vesícula lleva horas sin vaciarse, por lo que estimularla temprano previene el estancamiento biliar nocturno. Quienes tienen el estómago sensible pueden tomarlo a media mañana, con un pequeño refrigerio bajo en grasa.

Una combinación que previene dolores y cólicos vesiculares

La combinación de los tres vegetales produce una sinergia que ninguno logra por separado. El betabel fluidifica la bilis, la zanahoria protege las células del hígado que la fabrican y el pepino sostiene la hidratación que mantiene todo el sistema en movimiento. Consumirlo de cuatro a cinco veces por semana, en porciones de entre 150 y 200 mililitros, es suficiente para notar cambios en la digestión y reducir episodios de pesadez o dolor en el costado derecho del abdomen.

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Cabe señalar que si presentas dolor agudo en el costado derecho del abdomen, náuseas, vómito, fiebre o ictericia, consulta a un médico antes de incorporar cualquier remedio casero a tu rutina. El consumo de jugos no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento de cálculos biliares, colecistitis ni ninguna otra condición vesicular.

Tomarlo en ayunas, 20 o 30 minutos antes del desayuno, maximiza la absorción de nutrientes y previene el estancamiento biliar que se acumula durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Receta para preparar el jugo de pepino, zanahoria y betabel

1 pepino mediano con cáscara, lavado y troceado 2 zanahorias medianas, peladas y cortadas en trozos 1 betabel mediano crudo, pelado y en cubos El jugo de medio limón100 mililitros de agua fría (solo si se usa licuadora) Pasar todos los ingredientes por el extractor de jugos, o licuar con el agua y colar con malla fina Agregar el jugo de limón al final y mezclar Servir de inmediato, sin endulzar ni añadir sal

Consumir en los primeros 15 minutos después de prepararlo para conservar los antioxidantes activos.

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