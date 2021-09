Alejandro Moreno, presidente del PRI, con gran asignación en la Cámara de Diputados

Alejandro Moreno será el presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados (Foto: Graciela López / Cuartoscuro)

Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados federal, anunció que el legislador Alejandro Moreno, también líder nacional del partido, será el presidente de la Comisión de Gobernación y Población, una de las más importantes en San Lázaro.

Dicha información fue promovida por el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el viernes 24 de septiembre y presumió la solidez del revolucionario institucional en la LXV Legislatura. Asimismo, recordó que Moreno Cárdenas ya había estado a cargo de dicha comisión hace tres legislaturas.

Moreira Valdez dijo que la presencia del presidente de su partido en dicha asignación perfila al tricolor “en la Cámara de Diputados como un bloque unido y sólido que propone a los mejores perfiles para conducir los trabajos a favor de la ciudadanía, de manera profesional y comprometida”.

La Cámara de Diputados cuenta con 51 comisiones, de las cuales, siete serán para el PRI (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Cabe destacar que el acuerdo establecido al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro decía que de las 51 comisiones que constituyen la Cámara de Diputados, siete serían para el PRI, pero las dirigencias de las otras seis aún están por confirmarse. Alejandro Moreno también tendrá participación en las cámaras de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Ganadería, Agricultura, Turismo, Juventud, y Niñez y adolescencia.

Este tipo de interacciones con el poder, en donde el PRI se ve favorecido por encima del PAN o el PRD, hizo pensar a algunos especialistas que se trata del arribo del “PRIMOR”, el mote generado por los funcionarios públicos respecto a la posible alianza entre Morena con el Revolucionario Institucional.

Por ejemplo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nominó a Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa por el PRI, para ser el próximo embajador de México en España, Jesús Zambrano y Agustín Basave, líder y ex líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) respectivamente, señalaron la proximidad entre Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con el PRI.

Rubén Moreira, líder del PRI en la Cámara de Diputados, dio el anuncio (Foto: Cortesía PRI)

“Anunció AMLO que Quirino Ordaz, gobernador priista de Sinaloa, se integrará a su Gabinete. Pregunta: ¿se trata de un movimiento de cara a la alianza PRIMOR en el Congreso? Ya el PRI votó con Morena a favor de la militarización propuesta por AMLO en la Cámara”, escribió Basave en redes sociales.

Sin embargo, esto ha sido negado por el propio Moreno Cárdenas, quien aseguró que lo que busca su partido en la Cámara de Diputados es consenso y no una alianza, pues no pueden ignorar la importancia del partido magenta en la Cámara Baja.

“Nosotros no somos una oposición recalcitrante y contestataria que mecánicamente habrá de decir ‘no’. Esa no es ni la esencia del PRI ni el compromiso del PRI, ni el programa, ni el reto programático que tiene el PRI. El PRI, lo subrayo, discute, analiza, valora y decide en su momento, a favor o en contra, cuáles son los temas que habremos de respaldar”, aclaró respecto a las insinuaciones del PRIMOR.

La Comisión de Gobernación es de las más importantes al interior de la Cámara de Diputados de México (Foto: Cortesía / Cámara de Diputados)

Moreno Cárdenas fue uno de los principales actores en la promoción de la alianza PRI-PAN-PRD, esto tras acudir al llamado de Sí por México, la organización dirigida por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, con la cual, en diciembre del 2020, se ratificó la coalición Va por México, la cual contendió contra Morena y sus aliados (PT-PES-PVEM).

En este contexto, “Alito” Moreno dijo que actuará en beneficio de las y los mexicanos, por lo que se dedicará a construir puentes de diálogo y no a interrumpir los procesos legislativos; sin embargo, esto no quiere decir que ahora la alianza del PRI sea con Morena.

“Nosotros no somos una oposición que va a decir a todo que no, porque esa es una oposición irresponsable, porque si en algún momento hay una propuesta viable, aún venga del Ejecutivo, y es buena para el país, se tiene que aprobar, porque es buena. Aunque mañana digan algunos despistados, pendencieros, que luego no escuchan bien, ‘ya dijo Alejandro que va el PRI con Morena y que le va a aprobar todo en el presupuesto’. No señor, no es así”, cerró en su declaración.

