“México se encuentra en un estado de excepción”: presidente del PRI atacó a AMLO por Tercer Informe de Gobierno

presidente del PRI atacó a AMLO por Tercer Informe de Gobierno (FOTO: EFE/Carlos Ramírez/Archivo)

Desde la Cámara de Diputados, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, atacó a Andrés Manuel López Obrador y su Tercer Informe de Gobierno presentado este 1 de septiembre.

De acuerdo con el líder tricolor, el país se encuentra en un “estado de excepción” que el mandatario no menciona en ningún documento, pues sus estrategias y decisiones mantienen al gobierno federal “sin rumbo”.

“El verdadero estado que guarda la nación no está contenido en el informe que acaba de mandar el ejecutivo federal. México se encuentra en un estado de excepción, con un gobierno a la deriva, extraviado y sin rumbo”, aseguró.

Dicha “conducción errática” del país ha sido provocada, según Moreno, por un gobierno ausente que ha provocado “el peor momento en la historia de México”, situación que lo coloca en un riesgo estructural que lo podría llevar al colapso antes de los esperado.

“Llevamos tres años de ser el epicentro mundial de la violencia, abuso sexual y demás delitos en América Latina”, sentenció el priista.

Alejandro Moreno aseguró que el proyecto del partido que preside cuenta con futuro, rumbo y palabra para proporcionarle a la población las necesidades mínimas (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Para combatir este escenario desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, Alejandro Moreno mencionó que velará para que los recursos no sean usados en “ocurrencias electorales” y demandarán los programas sociales necesarios para que las personas en pobreza y clase media tengan mayor sustento económico.

Dejó claro que los Diputados no son “empleados” de ningún presidente, ni pasado ni presente, pues toda la responsabilidad en las decisiones tomadas es suya por lo que no se doblegarán ante ningún mandato presidencial.

“Las decisiones, consecuencias y responsabilidades son sólo nuestras, no recibimos órdenes de nadie, no nos subordinamos a nadie, no obedecemos a ningún Presidente de la República ni presente, ni pasado en este país”, sentenció.

En su cuenta de Twitter reafirmó este dicho y dejó claro que se apegarán a lo escrito en la Constitución para realizar su proyecto a futuro, el cual buscará ayudar a la población para obtener los recursos y servicios necesarios para vivir de una manera digna.

“[El PRI] no se vende, ni se quiebra, ni se dobla. Tiene liderazgo, tiene proyecto, tiene futuro, tiene rumbo y tiene palabra, por eso como grupo parlamentario por mandato, deber y convicción habremos de legislar con urgencia para que no sigan sin escuelas, sin estancias, sin medicinas más de 20 millones de niños”, mencionó el líder nacional.

Alejandro Moreno mencionó que velará para que los recursos no sean usados en “ocurrencias electorales” (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Su crítica continuó al señalar que en los tres años del gobierno de AMLO ha existido un “atentado” contra la democracia liberal, las instituciones y la representatividad en la República para sustituirlos con “regresiones autoritarias”.

“Tengan por seguro que, vamos a denunciar las traiciones a la ciudadanía y las tentaciones del Ejecutivo por doblegar al Legislativo, al Judicial, a la Prensa y a la Oposición; porque el Legislativo es un Poder, no un empleado del poder”, aclaró Moreno desde sus redes sociales.

Otro líder partidista que también arremetió contra el ejecutivo federal fue Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien señaló que el presidente reiteró un discurso alejado de la realidad social que se vive en el país, pues no reconoce que México está inmerso en una crisis en materia económica y de seguridad.

“En el #TercerInforme de @Lopezobrador_ no habrá nada nuevo, reitera un discurso alejado de la realidad. No reconocerá que el país está sumergido en una grave crisis social, de seguridad, que la economía está estancada y enferma. ¡A la mitad del camino el presidente está reprobado!”, escribió en su cuenta de Twitter.

