“Son débiles”: Felipe Calderón se lanzó contra los liderazgos de la oposición

El ex presidente en distintas ocasiones se ha lanzado contra Marko Cortés (Foto: TWITTER/@LOPEZDORIGA)

El ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, arremetió en su cuenta verificada de Twitter contra los diferentes bloques de la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a los cuales tachó de tener liderazgo “débiles” e “irrelevantes”.

Las palabras del ex mandatario se dieron luego de que compartió un esquema de los temas que debe de impulsar la oposición para lograr quitarle el control de la opinión pública al gobierno federal, así como de aquellos que solo dividen y, supuestamente, le dan más poder a la Cuarta Transformación.

“Un análisis útil y esquemático. ¿Quién y cómo puede quitarla la narrativa y la agenda al gobierno? Los partidos de oposición debieran, pero sus liderazgos son débiles y, en algunos casos, francamente irrelevantes”, redactó el ex militante del Partido Acción Nacional (PAN).

"Un análisis útil y esquemático", la descripción que dio Calderón en Twitter (Foto: Twitter/@FelipeCalderón)

En dicho esquema, creado y compartido por el usuario @DJMatus, se pudo observar que las temáticas que presuntamente debería de privilegiar el sector opositor, debido a su impacto concreto, son los feminicidios e inseguridad, crisis de salud y medicamentos, y reactivación económica.

Mientras que recomienda evitar el aborto, familias homoparentales y crisis de migrantes porque, a su parecer, dividen.

Asimismo, señaló que el actual régimen se beneficia cuando se aborda en la opinión pública las discusiones ideológicas, consultas ciudadanas y lenguaje inclusivo. Por lo tanto, recomendó seguir criticando los “desplantes mesiánicos”, pifias diplomáticas e insistir en los supuestos intentos de revisionismo histórico.

Calderón volvió a lanzarse contra la oposición (Foto: EFE/ Esteban Biba/Archivo)

No obstante, más allá del esquema, esta no es la primera vez que Calderón se lanza contra los liderazgos al interior de los diferentes bloques de oposición, especialmente con los relativos al Partido Acción Nacional (PAN), instituto político con el que llegó a ser jefe del Ejecutivo de 2006 a 2012, pero que abandonó en noviembre de 2018.

Y es que el pasado 3 de noviembre señaló que la dirigencia del blanquiazul se encontraba extraviada, luego de la reunión que encabezaron algunos senadores de Acción Nacional con el presidente del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal.

“La dirigencia del PAN hace rato que está extraviada. Hoy, una vez más, el acuerdo con Vox lo demuestra. Y que no vengan con el cuento de que no les hacen caso los senadores, eso está peor. Ojalá cambien ya de dirigencia. Por esas y otras cosas salimos muchos”, dijo el ex panista en su cuenta de Twitter.

Lanzó una serie de tuits contra la dirigencia del PAN (Foto: Twitter/@FelipeCalderon)

Conviene recordar que una de las razones por las que Calderón Hinojosa abandonó al PAN fue por la postulación de Marko Cortés Mendoza a la dirigencia nacional en 2018, ya que se encontraba del lado de la fórmula rival, encabezada por Manuel Gómez Morín.

En octubre de 2018, por medio de Twitter, señaló a Cortés de tener una esencia traicionera, corrupta e hipócrita, situación que llevó al michoacano a enfrentarse con el panista Héctor Larios, quien señaló que el panismo necesitaba un golpe de timón para poder recuperar sus principios y prácticas democráticas.

A lo cual, el ex mandatario señaló que sí se necesitaba “un golpe de timón”, pero que éste no podía venir de aquellos que han ignorado los principios y que habían hundido al instituto político en su peor crisis en los últimos 30 años.

“Efectivamente, el PAN necesita un golpe de timón para recuperar principios, democracia, etc. Pero ese golpe de timón no puede darse con los mismos que han ignorado los principios, cancelando prácticas democráticas y hundido al PAN a su peor nivel en 30 años. #Markonunca”, redactó.

