“¿Para cuándo?”: los duros cuestionamientos de Vicente Fox hacia la agenda política de AMLO y la 4T

El ex presidente de México cuestionó las temáticas abordadas desde el Gobierno de México, encabezado por AMLO (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

A través de su cuenta oficial de Twitter, el panista Vicente Fox Quesada levantó una serie de cuestionamientos sobre la agenda política del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuyos temas consideró que solo tienen un impacto mediático y dividen a la oposición. Estos señalamientos fueron realizados mediante una imagen en la que precisó que, contrario a las discusiones ideológicas, consultas ciudadanas y lenguaje inclusivo; el Gobierno de México debería hablar sobre temas relacionados con violencia de género, reactivación económica y crisis en el sector salud.

En este contexto, el ex presidente mexicano puntualizó que los temas mencionados previamente no corresponden solo a lo que “deberíamos estar hablando, sino exigiendo”. Además de este pronunciamiento, Fox Quesada realizó otras dos tuits. “Por cierto, ¿para cuándo nos van a hablar del tema tan grave de los feminicidios?” y “Por cierto, ¿para cuándo los empleos y el crecimiento económico?”, escribió el militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Los cuestionamientos del ex mandatario surgieron luego de que el peruano Mario Vargas Llosa asegurara, en entrevista con Carlos Loret de Mola, que el tabasqueño buscaría reelegirse. Su polémica afirmación desató que la historiadora y esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller, criticara fuertemente sus comentarios mediante redes sociales y, a través de Instagram, se burló del Nobel de Literatura con la siguiente frase: “Hay que leer porque la falta de lectura reduce la cognitividad”.

El ex presidente mexicano criticó la agenda de la llamada "Cuarta Transformación) (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

Las reacciones a los cuestionamientos de Fox Quesada no se hicieron esperar y, aunque algunos internautas secundaron sus críticas, hubo usuarios de Twitter que señalaron los “logros” de la administración de López Obrador en el rubro de creación de empleo y de la recuperación de la economía mexicana durante los primeros meses del año 2021 y a pesar de las afectaciones económicas derivadas de la pandemia por COVID-19.

“Contigo solo se crecía un 2% anual. Entre tú y AMLO hay un abismo. No somos iguales”, “Cuando los hijos de Martha Sahagún estén en prisión. A ellos les fue muy bien con el padrastro, no sufrieron por empleo o por el crecimiento económico. ¡Ay, Chente!” y “Checa los parámetros internacionales si tienes dudas, pero creo q no lo harás, golpeas a lo p*dejo”, fueron algunos comentarios que recibió Fox Quesada.

Recientemente, el panista despotricó contra la llamada “Cuarta Transformación” y contra la Fiscalía General de la República (FGR) por la solicitud de aprehensión para detener a 31 integrantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por supuestos malos manejos de recursos. Esta situación fue tildada por el blanquiazul como “una verdadera ching*dera”.

El blanquiazul recientemente se pronunció por el caso CONACyT y la FGR (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Con el mismo tono, el político de 79 años opinó lo siguiente: “Canijos: el gobierno, la 4t y su gobierno. A los criminales abrazos y a los científicos cárcel. ¡No tienen madre!”. En este sentido, el militante del PAN entró a la discusión contra los científicos y apoyó el posicionamiento del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, académico que calificó la acción de la FGR como un “despropósito”.

“Todos y todas, no solo el Rector, debemos de reaccionar a la injusticia la arbitrariedad y la aplicación selectiva de la ley. Nos están llevando al baile uno por uno. Mañana puedes ser tu.”, apuntó Fox Quesada, quien reiteró “su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia”, además de llamar a manifestarse en favor de los integrantes de la comunidad académica nacional.

Por su parte, la Fiscalía General de la República informó a través de un posicionamiento al público general, que solicitará una tercera orden de arresto en contra de 31 científicos e investigadores del CONACyT.

