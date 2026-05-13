México

Comando armado secuestra y ejecuta a pareja en Morelia: hallan cuerpos junto a presa de Cointzio

Las víctimas fueron interceptadas por hombres armados en la colonia Santiaguito y trasladadas más de 25 kilómetros antes de ser asesinadas a balazos

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Cinta amarilla 'Escena del Crimen No Pase' en diagonal. Marcadores de evidencia numerados y círculos blancos delinean casquillos sobre asfalto oscuro.
La pareja fue privada de la libertad en la colonia Santiaguito y hallada sin vida horas después en la presa de Cointzio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia volvió a sacudir a la capital de Michoacán luego de que un grupo armado privó de la libertad a una pareja en el norte de Morelia y, horas después, la asesinó a balazos a orillas de la presa de Cointzio, al sur de la ciudad.

De acuerdo con información de la Policía de Morelia, el ataque ocurrió la tarde del martes en la colonia Santiaguito, una zona ubicada a aproximadamente cinco kilómetros del Centro Histórico de la capital michoacana. Testigos reportaron alrededor de las 4:00 de la tarde que sujetos armados interceptaron a las víctimas en el cruce de las calles Pico de Tancítaro y Sierra Náhuatl.

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Los agresores viajaban en un vehículo Volvo blanco, con el que bloquearon el paso de la camioneta Ford EcoSport en la que se trasladaba la pareja. Tras detenerlos, los hombres armados obligaron al hombre y a la mujer a subir por la fuerza al automóvil de los delincuentes, mientras la camioneta de las víctimas quedó abandonada en el lugar.

Traslado y ejecución en la presa de Cointzio

Según los primeros reportes, la pareja fue trasladada más de 25 kilómetros hasta las inmediaciones de la presa de Cointzio, considerada la principal reserva de agua potable de Morelia. Fue en ese sitio donde los agresores presuntamente ejecutaron a las víctimas con disparos de arma de fuego.

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Los cuerpos fueron localizados alrededor de las 6:00 de la tarde a un costado de la presa, lo que movilizó a corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargados de acordonar el área e iniciar las primeras diligencias periciales.

Primer plano de una mano disparando una pistola semi-automática Glock, con un intenso fogonazo anaranjado y cartuchos de bala en el aire
La Fiscalía de Michoacán abrió una investigación por el secuestro y asesinato de la pareja. (AP/Alex Brandon/File)

La FGE no ha revelado la identidad de las víctimas ni posibles líneas de investigación relacionadas con el doble homicidio. Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se esperaba que fueran reclamados por familiares.

El caso generó alarma entre habitantes de Morelia debido a que el secuestro ocurrió en plena zona urbana y a escasa distancia del centro de la ciudad, evidenciando nuevamente la capacidad de operación de grupos armados en distintos puntos de la capital michoacana.

Presencia criminal y disputa entre grupos armados

Autoridades federales y estatales han reconocido en distintas ocasiones la presencia de células del crimen organizado en Morelia y municipios cercanos. Entre los grupos identificados se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, así como organizaciones delictivas conocidas como “Los Viagras” y “Los Blancos de Troya”.

En los últimos años, Michoacán ha enfrentado una escalada de violencia derivada de disputas territoriales entre grupos criminales, principalmente por el control de rutas de trasiego, extorsión y actividades ilícitas en distintas regiones del estado.

Aunque hasta ahora no se ha establecido un móvil oficial sobre el secuestro y asesinato de la pareja, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si el crimen estaría relacionado con la operación de organizaciones delictivas en la zona.

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