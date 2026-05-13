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Los Ardillos: así es la relación de miembros de ese grupo delictivo y autoridades municipales de Chilapa

En Guerrero se han registrado desplazamientos forzados de comunidades indígenas

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Los Ardillos nacieron hace dos décadas. (Anayeli Tapia/Infobae)
Los Ardillos operan en Guerrero. (Anayeli Tapia/Infobae)

Tras darse a conocer que cientos de familias indígenas de Chilapa, Guerrero, han tenido que cambiar de residencia debido a que llevan varios días siendo atacados por presuntos miembros del grupo criminal Los Ardillos, ha salido a la luz que varios miembros del poder del municipio están ligados a esa organización delincuiencial.

En medio de la crisis de inseguridad que se ha registrado en la entidad desde hace unos días, el gobierno municipal de Chilapa es encabezado por Mercedes Carballo Chino, quien ganó la elección para el periodo 2024-2027, postulada por la alianza PRI-PAN-PRD. Ella está ligada a Los Ardillos, pues es hermana de la esposa de Celso Ortega Jiménez, alias La Vela, uno de los líderes de esa organización criminal. Esto quiere decir que la alcaldesa y el líder criminal son cuñados.

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Además, Irving Ortega Carballo es secretario particular en el ayuntamiento. Esto no tendría nada de extraño, si no fuera porque Ortega Carballo es hijo de Celso Ortega, y por ende, sobrino de la presidenta municipal. Por esto, organizaciones sociales han considerado esto como una muestra de la influencia del grupo criminal dentro de la administración pública local.

Desde hace diez años, los pueblos indígenas han resistido ataques, desapariciones y asesinatos vinculados a policías municipales y operadores de Los Ardillos. Así lo denunció el dirigente del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata, Plácido Galindo. Dicho consejo agrupa 18 comunidades de la región.

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“Tenemos 76 compañeros asesinados y 25 desaparecidos por el grupo de policías municipales de Chilapa”, denunció el activista, quien aseguró que autoridades estatales y federales conocen la relación entre integrantes del crimen organizado y distintos gobiernos municipales en la región, sin embargo, no resuelven el problema.

Un grupo de desplazadas lanzó un mensaje en video dirigido al presidente estadounidense, solicitando ayuda frente a la violencia armada de Los Ardillos, la falta de respuesta oficial y la crisis humanitaria que viven sus comunidades. (Mejorada con IA)
Un grupo de desplazadas lanzó un mensaje en video dirigido al presidente estadounidense, solicitando ayuda frente a la violencia armada de Los Ardillos, la falta de respuesta oficial y la crisis humanitaria que viven sus comunidades. (Mejorada con IA)

Los ataques, que la población ha atribuído a Los Ardillos, han provocado desplazamientos de más de 800 personas hacia comunidades y municipios cercanos como Tixtla, Xicotlán y Acahuetlán. Los pobladores denunciaron incursiones armadas, detonaciones constantes e incluso el uso de drones para hostigar a las comunidades indígenas de la zona.

Cabe destacar que Los Ardillos son considerados uno de los principales grupos criminales con presencia en, al menos, 13 municipios de la zona Centro y Montaña Baja de Guerrero, como Chilpancigo, Quechultenango, Tixtla, Zitlala y Ahuacuotzingo.

A la organización se le atribuyen delitos como extorsión, cobro de piso, homicidios, secuestros, desapariciones y narcotráfico. Pobladores han denunciado que obligan a campesinos e indígenas a sembrar amapola, marihuana y hoja de coca para ser traficado a Estados Unidos. También mantienen el control en rutas de transporte público y de carga en el corredor Chilpancingo-Tixtla-Chilapa.

Celso Ortega ha aparecido en diversos videos que se han hecho públicos. En julio de hace tres años, en 2023, se divulgó una grabación en la que sostuvo una reunión con Norma Otilia Hernández, entonces alcaldesa de Chilpancingo. En febrero de 2024, se difundieron imágenes de un encuentro con un delegado estatal de transporte.

También se vincula a Los Ardillos con el asesinato de Alejandro Arcos, ex alcalde de Chilpancingo. La organización mantiene, actualmente, una disputa con Los Tlacos, otro grupo delictivo encabezado por Onésimo Marquina, mismo que ha recrudecido la violencia en diversas regiones del estado.

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