México

Olivia Collins explota contra Imelda Tuñón y respalda a José Manuel Figueroa tras fuerte polémica familiar: “Que pare el circo”

La actriz reaccionó con dureza a las acusaciones que involucran a la familia Figueroa y aseguró que el conflicto ya está afectando directamente al menor

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(Foto: Cuartoscuro // IG: @oliviacollinsmx// IG: @imetunon)
La disputa entre Olivia Collins, Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa reavivó el escándalo familiar tras nuevas declaraciones públicas. - @oliviacollinsmx// IG: @imetunon)

La disputa entre Olivia Collins, Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa volvió a encenderse luego de que Collins reaccionara públicamente a las declaraciones realizadas por Tuñón sobre un presunto abuso relacionado con Julián Figueroa.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la actriz cuestionó las acusaciones y criticó la exposición pública del tema. “No puedes levantar falsos de esa manera si no tienes pruebas. Aparte, Julián no está para defenderse”, declaró Olivia Collins, visiblemente molesta por la situación.

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Las palabras de la actriz surgieron después de que se difundieran audios atribuidos a Imelda Tuñón, donde menciona presuntos episodios ocurridos durante la infancia de Julián Figueroa e involucra directamente a José Manuel Figueroa.

Olivia Collins lanza dura advertencia contra Imelda Tuñón

Olivia Collins e imelda tuñon -México- 9 julio
Olivia Collins criticó duramente las acusaciones de Imelda Tuñón y pidió no difundir señalamientos sin pruebas contra Julián Figueroa y José Manuel Figueroa. - (Instagram)

En sus declaraciones, Olivia Collins respaldó también la postura de José Manuel Figueroa respecto al impacto emocional que esta controversia podría tener sobre el pequeño José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón.

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“Nos sigue preocupando y nos seguirá preocupando hasta que ella no decida de verdad tener una ayuda”, expresó la actriz ante medios de comunicación. Collins incluso fue más contundente al pedir que termine la exposición mediática del conflicto familiar.

“Que pare todo este circo que ha montado, que nadie le cree ya”, agregó la actriz, quien aseguró que las acusaciones sin pruebas podrían traer consecuencias legales y personales para Imelda Tuñón.

José Manuel Figueroa asegura que el más afectado es el menor

(IG: @imeldatunon // @josemanfigueroa)
Audios atribuidos a Imelda Tuñón involucran presuntos episodios ocurridos en la infancia de Julián Figueroa, desatando respuestas legales y mediáticas. - (IG: @imeldatunon // @josemanfigueroa)

Por su parte, José Manuel Figueroa también reaccionó recientemente y aseguró que el conflicto terminó afectando directamente al entorno familiar y emocional del menor.

“Me duele más que terminó dañando hasta al niño”, comentó el cantante, quien lamentó que la relación familiar quedara fracturada tras la polémica. Además, expresó preocupación por las secuelas emocionales que el tema podría generar en el futuro.

“El niño va a quedar afectado por muchos años”, señaló Figueroa, quien incluso mencionó el temor de que José Julián pueda repetir conductas relacionadas con adicciones debido al ambiente emocional que enfrenta actualmente.

El conflicto familiar ya escaló al terreno legal

jose manuel figueroa mexico 02182020 (Foto; Instagram / @jmfigueroa_mx)
Imelda Tuñón reconoció haber actuado bajo presión emocional debido a disputas por la custodia e hizo un llamado de atención sobre las consecuencias familiares y legales. - / @jmfigueroa_mx)

La controversia comenzó luego de la filtración de audios donde Imelda Tuñón realizó acusaciones relacionadas con José Manuel Figueroa y la familia de Julián Figueroa. Tras la difusión del material, el cantante inició acciones legales por presunto daño moral y violencia mediática.

De acuerdo con lo que ha declarado públicamente, José Manuel Figueroa sostiene que las acusaciones afectaron su imagen pública, su trabajo y la memoria de su hermano fallecido. También aseguró que algunos compromisos laborales se vieron perjudicados tras el escándalo.

Imelda Tuñón reconoció posteriormente que fue un error haber realizado esas declaraciones y explicó que actuó bajo presión emocional derivada de los conflictos familiares y legales que enfrenta actualmente por la custodia de su hijo y temas relacionados con la herencia familiar.

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