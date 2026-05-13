¿Por qué se inunda el Valle de México? Urbanización sin estrategia sobre el antiguo lago de Tenochtitlán entre las razones

La urbanización descontrolada es lo que rompió el balance hídrico en la cuenca del Valle de México (Jesús Avilés / Infobae México)

Cada año, durante la temporada de lluvias, el Valle de México se inunda afectando a cientos de personas que transitan diariamente para viajar de sus casas a sus trabajos y viceversa.

Después de una fuerte lluvia, las calles suelen convertirse en ríos paralizando el tránsito de transportes públicos, automóviles y prácticamente cualquier medio de transporte. A menudo, ante estas situaciones, las personas se ven obligadas a caminar durante horas por las calles inundadas para llegar a sus destinos.

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Se trata de una problemática que es resultado de la construcción de una zona urbana sobre lo que fue el sistema de lagos de Tenochtitlán. Especialistas advierten que la impermeabilización del suelo, la pérdida de áreas de conservación y el manejo inadecuado del agua han roto el balance hídrico de la cuenca, agravando la vulnerabilidad ante lluvias intensas.

¿Por qué siempre se inunda en el Valle?

De acuerdo a la Dra. Adriana Carolina Flores-Díaz, Académica del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, las inundaciones se deben a que la ciudad fue edificada sobre una red de lagos y humedales, y durante siglos se buscó un equilibrio entre extraer el exceso de agua, disponer de las aguas residuales y garantizar el suministro de agua limpia.

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La impermeabilización de grandes superficies urbanas ha limitado la infiltración de agua pluvial y la recarga de los acuíferos subterráneos, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y provoca hundimientos conocidos como subsidencia, que en zonas como Chalco pueden alcanzar hasta 40 centímetros por año.

La pérdida de capacidad para infiltrar agua y recargar acuíferos desencadena un desbalance ambiental que afecta la disponibilidad de agua limpia, la gestión de aguas residuales y la absorción de lluvias.

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“Estamos sacando mucha agua del acuífero que está debajo de la ciudad y eso ocasiona hundimientos, lo cual es visible en edificios históricos como el Palacio de Bellas Artes, proceso que se llama subsidencia”, puntualizó la especialista.

El principal problema es la urbanización, es necesario rediseñar

La académica de la Ibero explicó que se estima que aproximadamente la mitad del agua limpia se pierde en fugas debido a la antigüedad y el mal estado de las tuberías, lo que agrava la crisis hídrica y reduce la eficiencia del sistema de distribución.

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Las zonas de conservación de la Ciudad de México, que funcionaban como grandes depósitos naturales de agua, están siendo urbanizadas e impermeabilizadas, perdiéndose así la posibilidad de nutrir los acuíferos.

“Cada que hay una invasión de predios en zonas de conservación, se regularizan y se crea una nueva colonia, se impermeabiliza el suelo, perdemos la posibilidad de nutrir nuestros acuíferos y por eso tenemos estas inundaciones. La urbanización descontrolada es lo que rompió el balance hídrico en la cuenca del Valle de México”, explica la especialista.

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¿Qué hacer para solucionar esta problemática?

Históricamente, la ciudad contaba con casi 40 ríos, pero la falta de planeación llevó a que estos cuerpos de agua se contaminaran y terminaran entubados, eliminando vasos comunicantes esenciales para el equilibrio ecológico. Actualmente, muchos de estos ríos presentan altos niveles de contaminación y las plantas de tratamiento no han logrado resolver el problema, en parte por prácticas de corrupción.

Frente a este panorama, se propone rediseñar las políticas de manejo y reaprovechamiento del agua, fomentar soluciones como jardines de lluvia, canaletas y concretos permeables que permitan la infiltración de agua al subsuelo, y aprovechar lotes baldíos para recargar acuíferos. Especialistas subrayan la urgencia de planear a largo plazo, implementar nuevas tecnologías y establecer acuerdos con el sector inmobiliario para frenar la urbanización desmedida y priorizar la sustentabilidad del Valle de México.

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En un contexto de lluvias cada vez más impredecibles y escenarios climáticos inciertos, la gestión adecuada del agua debe considerar no solo el consumo humano, sino también las necesidades del ecosistema para preservar el ciclo de la vida y reducir riesgos de inundaciones severas en la región.