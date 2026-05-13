Transportistas convocan a marcha nacional el 20 de mayo y suman a madres buscadoras, maestros y campesinos: a qué hora y por qué

ANTAC llama a manifestarse el próximo 20 de mayo, busca sumar a más sectores. (Crédito: Cuartoscuro)

A unas semanas de que se lleve a cabo el Mundial 2026, Ciudad de México podría albergar una nueva manifestación la cual estaría encabezada por la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), en el cartel publicado en sus redes sociales llaman a “todos los sectores vulnerables e ignorados por este gran régimen”.

La Asociación busca que el movimiento sea una “gran concentración”, por lo que buscan sumar a:

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Madres buscadoras

Sector educativo

Sector salud

Campesinos y agricultores

Cañeros y ganaderos

Pensionados

Viudas y huérfanos de operadores y transportistas

Sociedad civil organizada

Punto de reunión, fecha y hora de la manifestación en CDMX

El punto de partida que plantean los transportistas es el Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma, la concentración se llevará a cabo el próximo 20 de mayo de 2026, a partir de las 9 de la mañana.

Bajo el lema “Vamos todos juntos en una sola voz a luchar por nuestros derechos”, la Asociación invita a sumar las demandas en una sola concentración.

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¿Por qué se manifestarán los transportistas?

“Hoy más que nunca debemos unir nuestras voces en una sola lucha por la justicia, la seguridad, el respeto y la defensa de nuestros derechos”, parte del mensaje de la ANTAC en sus redes sociales, donde emitieron la convocatoria.

Destacaron que “México no puede seguir ignorando a quienes sostienen la economía y el tejido social del país”, buscan poner al centro “la dignidad y los derechos del pueblo trabajador”.

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Estas son las principales demandas rumbo a la concentración del 20 de mayo:

Seguridad en carreteras y en las calles

Por medicamentos en sector salud

Porque no haya más desaparecidos

Por pagos justos al sector educativo y al campo