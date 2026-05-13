México

Transportistas convocan a marcha nacional el 20 de mayo y suman a madres buscadoras, maestros y campesinos: a qué hora y por qué

La ANTAC llama a sumar las demandas de distintos sectores en una sola concentración

Guardar
Google icon
Los manifestantes no pudieron ingresar al Zócalo de la Ciudad de México.
ANTAC llama a manifestarse el próximo 20 de mayo, busca sumar a más sectores. (Crédito: Cuartoscuro)

A unas semanas de que se lleve a cabo el Mundial 2026, Ciudad de México podría albergar una nueva manifestación la cual estaría encabezada por la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), en el cartel publicado en sus redes sociales llaman a “todos los sectores vulnerables e ignorados por este gran régimen”.

La Asociación busca que el movimiento sea una “gran concentración”, por lo que buscan sumar a:

PUBLICIDAD

  • Madres buscadoras
  • Sector educativo
  • Sector salud
  • Campesinos y agricultores
  • Cañeros y ganaderos
  • Pensionados
  • Viudas y huérfanos de operadores y transportistas
  • Sociedad civil organizada

Punto de reunión, fecha y hora de la manifestación en CDMX

El punto de partida que plantean los transportistas es el Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma, la concentración se llevará a cabo el próximo 20 de mayo de 2026, a partir de las 9 de la mañana.

Bajo el lema “Vamos todos juntos en una sola voz a luchar por nuestros derechos”, la Asociación invita a sumar las demandas en una sola concentración.

PUBLICIDAD

¿Por qué se manifestarán los transportistas?

“Hoy más que nunca debemos unir nuestras voces en una sola lucha por la justicia, la seguridad, el respeto y la defensa de nuestros derechos, parte del mensaje de la ANTAC en sus redes sociales, donde emitieron la convocatoria.

Destacaron que “México no puede seguir ignorando a quienes sostienen la economía y el tejido social del país”, buscan poner al centro “la dignidad y los derechos del pueblo trabajador”.

Estas son las principales demandas rumbo a la concentración del 20 de mayo:

  • Seguridad en carreteras y en las calles
  • Por medicamentos en sector salud
  • Porque no haya más desaparecidos
  • Por pagos justos al sector educativo y al campo

Temas Relacionados

TransportistasCDMXManifestaciónColectivos de búsquedaANTACPolítica mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 13 de mayo: se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones de 10 estados

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 13 de mayo: se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones de 10 estados

Hoy No Circula de este jueves 14 de mayo en CDMX y Edomex

Esto es de interés para quienes van a manejar en la laCiudad de México y el Estado de México este jueves

Hoy No Circula de este jueves 14 de mayo en CDMX y Edomex

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 13 de mayo: chóferes bloquean la circulación en Avenida Insurgentes Norte

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 13 de mayo: chóferes bloquean la circulación en Avenida Insurgentes Norte

Caen mujeres en zanjas inundadas de obra en Calzada Ignacio Zaragoza, reportan aumento de accidentes

Las obras buscan mitigar las inundaciones que causan las lluvias

Caen mujeres en zanjas inundadas de obra en Calzada Ignacio Zaragoza, reportan aumento de accidentes

¿Por qué se inunda el Valle de México? Urbanización sin estrategia sobre el antiguo lago de Tenochtitlán entre las razones

Se necesita rediseñar la zona urbana para evitar las inundaciones que afectan cada año a cientos de personas

¿Por qué se inunda el Valle de México? Urbanización sin estrategia sobre el antiguo lago de Tenochtitlán entre las razones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “Billyboy”, presunto jefe de sicarios de Los Mezcales y objetivo prioritario en Colima

Capturan a “Billyboy”, presunto jefe de sicarios de Los Mezcales y objetivo prioritario en Colima

Comunidades indígenas contradicen a Harfuch: ataques en Guerrero son para desplazar a habitantes y no entre cárteles

Incapacidad del Estado y falta de presupuesto, razones por las que Los Ardillos siguen operando en Guerrero

Los Ardillos: así es la relación de miembros de ese grupo delictivo y autoridades municipales de Chilapa

Comando armado secuestra y ejecuta a pareja en Morelia: hallan cuerpos junto a presa de Cointzio

ENTRETENIMIENTO

¿Lloverá en el Tecate Emblema 2026? Este será el clima durante el festival en CDMX

¿Lloverá en el Tecate Emblema 2026? Este será el clima durante el festival en CDMX

El drástico motivo por el que Roger González dejó la televisión y la radio

Tecate Emblema 2026: así estarán distribuidos los artistas por escenarios, horarios y guía para ver a la mayoría

Cuándo se estrena en México ‘Stuart no logra salvar el universo’, spin-off de ‘The Big Bang Theory’

Olivia Collins explota contra Imelda Tuñón y respalda a José Manuel Figueroa tras fuerte polémica familiar: “Que pare el circo”

DEPORTES

Atlantis Jr. y Neón se roban la función estelar en la Arena México al derrotar a Ángel de Oro y Niebla Roja

Atlantis Jr. y Neón se roban la función estelar en la Arena México al derrotar a Ángel de Oro y Niebla Roja

El panorama reducido de Canelo Álvarez en los supermedianos en caso de vencer a Christian Mbilli

Santiago Giménez revela quién era su máximo ídolo de niño y no es de Cruz Azul

Real Madrid vs Real Oviedo, EN VIVO: dónde ver en México y a qué hora es el partido de la Jornada 36 de LaLiga

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi hasta en 2 mil pesos: exhiben altos precios de estampas del Mundial 2026 en tianguis de la CDMX