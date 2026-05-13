Caen mujeres en zanjas inundadas de obra en Calzada Ignacio Zaragoza, reportan aumento de accidentes

Captura de pantalla (Redes Sociales)

A la altura del metro Peñón Viejo, en la Calzada Ignacio Zaragoza, dos mujeres cayeron en una zanja inundada de una construcción que se realiza en la zona.

A través de un video difundido en redes sociales, se observa a una mujer dentro de un charco intentando salir. Es ayudada por otra joven y en poco tiempo se suman más personas que acuden a auxiliarlas.

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“Ya van dos personas” se escucha decir a varias personas en el video que acudieron a ayudar en el accidente. Además, denuncian que la policía capitalina que se encontraba a unos metros, no se acercó a auxiliar a las mujeres que trataban de salir. Al final, un joven se acercó a la mujer para ayudarla a salir del charco en el que había quedado atrapada.

Obras en el oriente para mitigar inundaciones

La obra en la que cayó la mujer que se ve en el video, que según reportaron no ha sido la primera, es un proyecto del gobierno capitalino para ayudar a evitar las inundaciones causadas por las lluvias en esa zona, que a menudo es la más afectada.

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En los últimos años, la Ciudad de México ha experimentado diversas y severas inundaciones, especialmente durante la temporada de lluvias. Para enfrentar este problema, el gobierno capitalino y federal, junto a instancias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades del Estado de México, han implementado un conjunto de obras y estrategias destacadas para mitigar los riesgos, especialmente en la zona oriente, que históricamente ha sido la más vulnerable ante estas situaciones.

La mañana de este 13 de mayo, durante su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum destacó las obras que se están realizando en la ciudad para enfrentar esta problemática.

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En el caso del Oriente de la Ciudad de México, se está reforzando el Colector Teotongo en Iztapalapa y La Paz, con una inversión de 367.5 millones de pesos. Esta infraestructura tiene como meta captar aguas pluviales y evitar afectaciones en las partes bajas de estas alcaldías y municipios colindantes.

Se trata de una de las obras prioritarias de Conagua, junto con intervenciones en Nezahualcóyotl y Chalco, que buscan recuperar la capacidad de drenaje y mitigar futuras inundaciones

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“Estamos haciendo una obra muy importante en la zona oriente, en el límite de la Ciudad de México con el Estado de México”, declaró durante su conferencia de prensa esta mañana, antes de que sucediera el accidente mencionado.

El tema vuelve a la conversación en un contexto en el que comienzan nuevamente la temporada de lluvia, poniendo en riesgo a los habitantes de la zona oriente, principalmente, quienes suelen ser los más afectados.

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