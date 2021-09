“Que la prensa se controle con la prensa”: AMLO sobre la SCJN y su declaración como inconstitucional a la “Ley Chayote”

(Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que se planteará la realización de una propuesta “cuidadosa y respetuosa de la libertad” para la regulación de los medios de comunicación; esto ante la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la Ley General de Comunicación Social, popularmente conocida como “Ley Chayote”.

“Que no se vaya a llamar la ‘Ley Censura 2′ (...) Nada de eso. Que la prensa se controle con la prensa, que se regule con la prensa. Que no tenga el Estado que meterse a someter a los medios. Que haya libertades”.

En ese sentido, AMLO recalcó la vertiente - dentro de esta situación - del cumplimiento de los derechos laborales para trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación; tema el cual señaló como una excepción en donde Gobierno podría interferir.

De otra manera, aseguró, se debe procurar que no se condicione la publicidad para “someter” o “hablar bien del Gobierno”.

“Hay periodistas que no tienen garantizados ni sus derechos básicos (...) Que los pueden despedir y no les reconocen ningún derecho. Eso sí, pero eso cae en la esfera del derecho laboral. Eso sí podría verse (...) Aquí no limitamos la libertad de expresión a nadie”, declaró en la conferencia de prensa.

Cabe mencionar que esta regulación, aprobada en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, tenía como objetivo reglamentar la propaganda gubernamental, de tal manera que se asegurara que el gasto a dicha materia fuera eficiente y transparente.

No obstante, la Corte consideró que dicha reglamentación no esclarece ni detalla los criterios “a los que debe estar sujeto el gasto en comunicación social”. Tampoco dispone de procedimientos concretos y reglas que garantice que el ejercicio del gasto cumpla con los criterios referidos.

La “Ley Chayote” fue promulgada el 11 de mayo de 2018 por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la que se ordenó al Poder Legislativo regular la publicidad oficial para que los recursos destinados a este fin promuevan “la pluralidad mediática y la libertad de expresión”, en lugar de permitir el gasto discrecional.

Esta establece que el gasto del gobierno en publicidad debe observar los criterios de eficiencia, economía, transparencia y honradez, respetando topes presupuestales específicos.

El dictamen fue aprobado en la Cámara alta, con lo que dio cumplimiento a una sentencia de la SCJN que, en noviembre de 2017, determinó que la omisión legislativa para emitir esta norma viola la libertad de expresión, de prensa y de información de los mexicanos.

